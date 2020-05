Plus le confinement dure, plus on s’ennuie des visages familiers de nos restaurateurs préférés. Par chance, ils sont tous en train de rouvrir les uns après les autres. Pour survivre, mais aussi pour continuer de servir leurs habitués en manque de contact humain... et de bons petits plats. Un des derniers en liste : le Marconi.

Ève Dumas

La Presse

La chaleureuse table de Mehdi Brunet-Benkritli et de Molly Superfine-Rivera dans la Petite Italie a lancé son service de délices pour emporter le week-end dernier. On y propose une version simplifiée de la cuisine délicate et texturée du chef, par exemple une assiette de saumon bio mariné, avec topinambours, riz soufflé et radis noirs, une nourrissante salade de pois chiches, céréales, sumac, feta et menthe, de réconfortants gnocchis à la ricotta avec sauce aux champignons et une tarte au citron avec crème verveine et citronnelle.

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCONI Hot Chicken, têtes de violon et œuf poché

Tous les plats sont pensés pour deux personnes et s’affichent à prix très raisonnable (de 10 $ à 18 $ pour deux portions d’entrées et environ 22 $-24 $ pour un plat principal à partager). Le menu changera très régulièrement, avec les fraîcheurs locales qui commencent à sortir de terre (et de mer). La nouvelle « section » épicerie du Marconi, qui comprend notamment des biscuits, des soupes et le granola aux noix et à l’érable de Molly, s’agrandira au fil des semaines, avec des marinades, des rillettes et autres extras pour garnir votre réfrigérateur et votre garde-manger. Les samedi et dimanche, le jour, ce sera également possible de se prendre un sandwich à déguster dans le parc.

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCONI Crostinis aux rillettes de saumon

Côté cellier, ce n’est pas triste non plus, avec des bulles, des blancs, des rosés et des rouges d’artisans que vous ne pourriez autrement vous procurer qu’à la caisse, et encore, certaines cuvées étant très confidentielles. On en profite ! Pour aider la cuisine à s’organiser et pour éviter l’attente, il vaut peut-être mieux commander un peu à l’avance, mais on accommodera aussi les passants. L’offre complète est en ligne. Pour l’instant, le Marconi ouvre du jeudi au samedi. Les dimanches s’ajouteront sous peu.

> Consultez le site du restaurant