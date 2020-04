À défaut de fêter avec sa famille élargie, on peut se gâter, à Pâques, avec un de ces menus préparés par d’excellents établissements de chez nous. Ils sont désormais bien rodés en matière de commandes pour emporter et de livraison. Aussi bien en profiter. Notez également que tous ces restaurants et commerces proposent des vins d’artisans pour emporter.

Ève Dumas

La Presse

Montréal

Vin Mon Lapin

En collaboration avec la ferme Gaspor, le restaurant Mon Lapin propose un jambon de porcelet (31 $ le kilogramme, pour des pièces qui pèsent entre 1,5 et 2 kg). Des plats d’accompagnement élaborés avec les produits de plusieurs autres fidèles fournisseurs de cette cuisine d’exception seront également au menu de ce repas de Pâques : œufs de canard de la ferme Canard des Monts, sauce à jambon aux pleurotes Blanc de gris et à l’érable, verdures de Birri et vinaigrette au fromage Fleur des Monts, pois jaunes du Moulin des Cèdres comme des fèves au lard, gâteau aux carottes biodynamiques de Cadet-Roussel et miel d’Anicet. Cet appétissant et généreux « à-côté » coûte 35 $ et peut nourrir deux personnes. Sur commande, vous recevrez une petite carte de vins d’auteurs pour faire votre sélection. La livraison est gratuite et se fera jeudi, vendredi et samedi. Par ailleurs, Mon Lapin propose de donner à son prochain. Le restaurant réserve 35 kg de jambon à l’organisme Dans la rue, en collaboration avec Mealshare. Chaque kilo offert est vendu 25 $, un montant qui peut être ajouté à votre addition.

> Consultez le site de Vin Mon Lapin : http://vinmonlapin.com/

Pastaga

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DU PASTAGA Vue de l’intérieur du restaurant Pastaga

On pourra commander le brunch de Pâques de Martin Juneau, Louis-Phillipe Breton et Alexandre Loiseau à la carte ou en menu à 25 $ « par personne confinée ». Œufs mimosas aux œufs de hareng mulet, saumon en gravlax à l’érable, salade de pommes de terre crémeuse, jambon à l’érable, haricots à la bière noire et mélasse puis le « fameux pouding chômeur d’Alex Loiseau » composent la belle proposition du Pastaga. Vins naturels offerts aussi. On commande d’avance en appelant au 438 381-6389. Le tout peut être cueilli au restaurant ou livré, à partir de vendredi.

> Consultez le site du Pastaga : https://www.pastaga.ca/

Mano Cornuto

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Mano Cornuto, dans Griffintown

Cette chouette adresse de Griffintown propose deux menus plutôt qu’un. Le Vendredi saint, on fait « carême » : salade de fruits de mer, salade tiède de morue salée avec pommes de terre et huile citronnée, linguinis enrobés de sauce à la pieuvre et à la morue et une petite tricherie sucrée sous forme de tiramisu. Dimanche, la viande fait un retour en force : cuisses de poulet rôties au romarin, escalopes roulées de porc, prosciutto, fromage et sauge, agneau rôti avec pesto de menthe et pistaches, salade et autres légumes d’accompagnement, tiramisu. Chaque menu du Mano Cornuto vous coûtera 60 $ pour deux personnes ou 110 $ pour quatre. On suggère évidemment de commander d’avance et de consulter le site du restaurant pour les modalités de collecte et de livraison.

> Consultez le site du Mano Cornuto : https://www.manocornuto.com/

Au Pied de cochon

PHOTO FOURNIE PAR AU PIED DE COCHON Un repas des sucres pour emporter du Pied de cochon

La réputation du menu des sucres de cette institution n’est plus à faire : soupe aux pois, fèves au lard au canard, steak au jambon, crème caramel au dulce de leche à l’érable. Pour Pâques, on ajoutera quelques plats — dont l’incontournable jambon — à l’offre de takeout déjà très abondante. Il faut passer sa commande en ligne et la récupérer à Montréal ou à Saint-Benoît-de-Mirabel. L’option livraison est offerte dans l’île de Montréal, sur la Rive-Sud et dans la couronne nord, à date fixe. Pour plus de détails, on consulte le site.

> Consultez le site d’Au Pied de cochon : https://aupieddecochon.ca/qc/la-boutique

Beau Mont

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Des employés du restaurant Le Beau Mont au travail

Le restaurant du groupe Signé Toqué ! a ouvert sa section « épicerie » au début de la crise. Pour Pâques, on y prépare un menu pour tous les budgets avec l’agneau de la ferme Les Péchés Moutons : carrés, burgers, brochettes, etc. Normand Laprise revisite le classique « jambon à l’ananas » en remplaçant le fruit exotique par de l’argousier et du sirop d’érable. Les cocos de Pâques de la sœur du chef, propriétaire de M. & Mme Chocolat, seront aussi vendus sur place. On peut récupérer sa commande au comptoir du 950, avenue Beaumont, même le dimanche de Pâques ! Il y a aussi un point de chute à la Brasserie T ! du DIX30, tous les samedis de 10 h à 12 h pour les commandes passées avant le vendredi midi par téléphone, au 514 270-8882.

> Consultez le site du Beau Mont : https://www.restaurant-beaumont.com/fr

Rosemère

Boucherie Lorrain

On pourra facilement s’assembler un menu de Pâques à la Boucherie Lorrain, cette semaine, avec leurs plats de circonstance : soupe aux pois et sirop d’érable, fèves au lard maison au jambon, tarte fine aux tomates, gruyère et olives, saumon fumé à chaud et sauce gribiche, tourtière au bœuf et porcelet effiloché, saucisses viennoises dans le sirop maison, jambons maison sur l’os, gigot d’agneau désossé cuit six heures, chou-fleur au gratin, béchamel et gruyère. Les commandes se font par téléphone, au 450 951-7755, et la cueillette à la boucherie. La livraison est également possible.

> Consultez la page de la Boucherie Lorrain : https://www.facebook.com/BoucherieLorrainOfficial/

Laurentides

La table des gourmets

Cette maison fort appréciée de Val-David gâtera sa fidèle clientèle pour Pâques avec du crabe des neiges, des crevettes, du bison, de l’agneau, du chocolat et du vin. Le menu n’était pas encore finalisé au moment de publier. Pour plus de détails, on consulte la page Facebook du restaurant. On commande par téléphone (819 322-2353) ou par courriel (info@tabledesgourmets.com). La livraison est possible dans les environs immédiats.

> Consultez la page de La table des gourmets : https://www.facebook.com/ltabledesgourmets/

Québec

Le Pied Bleu

PHOTO FOURNIE PAR LE PIED BLEU Le rôti de bœuf du Pied bleu, à Québec

Le Pied Bleu, qui offre déjà une très vaste sélection de plats préparés, charcuteries, fromages, desserts et vins d’artisans, en rajoute pour Pâques : rôti de bœuf, coquelet, jarret d’agneau, jambonneau et accompagnements. On passe sa commande en ligne, à aller chercher soi-même au restaurant de la rue Saint-Vallier Ouest ou au Roi du Boudin (Grand Marché de Québec). Un service de livraison est offert dans certains secteurs.

> Consultez le site du Pied Bleu : https://piedbleu.com/commande-en-ligne/#/

Bas-Saint-Laurent

Côté Est

Avec vue sur le fleuve, l’équipe de ce restaurant phare de Kamouraska s’affaire à préparer des paniers pour sa communauté. Pour Pâques, les paniers de Côté Est seront remplis de pintade, de crabe des neiges, de pain frais et de chocolat. Le ramassage se fait les samedi et dimanche. Les livraisons se font entre Kamouraska et Rivière-du-Loup, selon un horaire à vérifier sur le site de la maison.

> Consultez le site de Côté Est : https://www.cote-est.ca/product/paniers/