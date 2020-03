Les mesures de santé publique viennent d’inclure la fermeture des bars. Les restaurants, eux, peuvent poursuivre leurs activités, en limitant la fréquentation à 50 % de leur capacité actuelle. Les tables doivent désormais être espacées d’au moins un mètre. Mais par souci de responsabilité sociale, plusieurs établissements ont décidé de fermer ou de n’offrir que des plats pour emporter.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ève Dumas

La Presse

Olivier de Montigny, chef propriétaire du restaurant La Chronique, ne vit pas les meilleurs jours de sa vie. « C’est un gros melting-pot d’émotions ! », soupire-t-il. Devant une « cascade d’annulations », il a décidé de fermer ses portes, vendredi soir. Il évaluera la situation au cours des prochains jours. « On ne peut pas fermer du jour au lendemain, on a des aliments périssables, des employés qui comptent sur leur paye… »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Restaurant La Chronique

Pour l’instant, le restaurant a donc décidé d’espacer ses tables dans la salle « le plus près d’un mètre possible » et de redoubler d’ardeur quant aux mesures d’hygiène.

Il faut dire aux gens de ne pas lâcher les commerces locaux, de continuer à encourager la restauration montréalaise et québécoise. On va être affectés dans les prochains mois, le tourisme va être affecté… Olivier de Montigny, chef propriétaire du restaurant La Chronique

Le chef David McMillan a décidé de fermer tous les restaurants du groupe Joe Beef (qui comprend Vin papillon, Liverpool House, Vinette et McKiernan, dès dimanche. À compter de mardi, le McKiernan proposera takeout et livraison (incluant cidre, bière et vin). Vanya Filipovic, du restaurant Vin mon lapin, tente de convaincre le plus grand nombre de restaurateurs possible de fermer leur salle à manger. Jusqu’à maintenant, Elena (qui propose ses pizzas pour emporter et livrera sous peu), Nora Gray, Beba (en mode takeout), Maison publique, Boxermans, Les Fillettes et Alma ont entre autres pris la décision d’arrêter d’accueillir des clients sur place. « Ce serait bien que toute la communauté se mette ensemble, pour qu’on puisse passer un bel été, nous a écrit la restauratrice et sommelière. J’arrive d’Italie et tout le monde là-bas me le dit : “Ne faites pas comme nous. Prenez ça au sérieux.” »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Frédéric Morin et David McMillan, du groupe Joe Beef

Miser sur les commandes à emporter et les livraisons

« Je suis la situation à la minute, je ne veux pas céder à un vent de panique. Une fois qu’on ferme, qui sait pendant combien de temps ça va durer ? On s’en tient à des directives très pointues pour le lavage des mains et des surfaces », nous a expliqué vendredi Richard Holder propriétaire du Darling, du Waverly et du Majestique, ses trois établissements.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le Darling

Par contre, ses frères, Maurice et Paul Holder, ont quant à eux décidé de fermer temporairement, à compter de samedi, les brasseries Holder et Bernard, le Café du Nouveau Monde ainsi que Le 409, qui restera cependant ouvert pour les commandes à emporter et les livraisons.

Cette voie risque de connaître une croissance, croit Martin Vézina, responsable des communications et des affaires publiques à l’Association Restauration Québec (ARQ).

Les livraisons et les commandes à emporter vont peut-être être davantage utilisées, elles font partie des mesures qui peuvent être prises pour minimiser les coûts et le nombre de personnes à l’intérieur du restaurant. Martin Vézina

C’est ce qu’a décidé de faire David Ferguson, chef propriétaire du restaurant Gus. L’établissement sera désormais ouvert de façon plus restreinte, du mercredi au samedi. Une façon de parer à la baisse de fréquentation et au manque éventuel de personnel. L’endroit offrira une grande partie de son menu pour emporter, dont les populaires burgers de son autre commerce, Lou, qui, lui, va fermer ses portes temporairement. « On n’a jamais rien vu de tel, on est un peu sous le choc. On fait ce qui nous semble le mieux dans les circonstances », dit-il.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE David Ferguson, du restaurant Gus

« Faire preuve de courage »

À Québec, Nina Pizza, qui compte deux succursales, a annoncé vendredi que les commerces fermaient pour une durée indéterminée. Avec ses 60 employés et près de 1250 clients qui passent dans la pizzéria de Saint-Roch chaque semaine, il s’agit pour les propriétaires d’une question de responsabilité sociale. « Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais on croit qu’il faut faire preuve de courage. Le message est clair : pour aplanir la courbe, il faut que tout le monde reste chez soi », explique Pénélope Lachapelle, copropriétaire.

PHOTO OLIVIER.PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Nina Pizza a annoncé vendredi la fermeture de ses deux établissements dans la ville de Québec.

Ayant récemment reçu un don d’organe, le restaurateur Vianney Godbout est sensible à la réalité de ceux qui ont un système immunitaire affaibli. Il a pris la décision de fermer son restaurant de la rue Saint-Denis, Chasse-Galerie, dès lundi. « Je suis un peu attristé des gens qui minimisent la chose. Il faut se responsabiliser. C’est là qu’il faut agir, mais j’espère rouvrir en grand dès que la courbe sera aplanie. »

Joint vendredi soir, Antonin Mousseau-Rivard, du Mousso et du Petit Mousso, dit être « très aux aguets » et décidera au cours des prochains jours ce qu’il va faire. « C’est une situation qui nous préoccupe extrêmement. On va choisir la fermeture au-delà des pertes si on en vient là. Cette semaine, on a eu de plus petites journées que jamais dans les deux restaurants. C’est très inquiétant, ça rend l’avenir du restaurant incertain, d’autant plus que 30 % de notre chiffre d’affaires est dû aux touristes. »

PHOTO BÉNÉDICTE BROCARD, FOURNIE PAR GAULT & MILLAU Antonin Mousseau-Rivard, Mousso et du Petit Mousso

D’autres fermetures sont à prévoir, aussi serait-il sage de consulter les médias sociaux des restaurants ou de les joindre au téléphone pour en avoir le cœur net.

Les espaces de restauration restent ouverts

Le Time Out Market Montréal, le Cathcart et le Central ont décidé de poursuivre, pour l’instant, leurs activités. Au Time Out, on a intensifié les mesures de précaution et réduit le nombre de chaises autour des tables. La Cathcart, lui, restera ouvert en formule réduite avec seulement le bar, le Biergarten et quelques commerces. Du côté du Central, on réduit les heures d’ouverture et on limite la capacité à 250 personnes, avec l’ajout de désinfectant pour les mains dans les aires communes. Comme pour les restaurants, mieux vaut consulter les pages Facebook de ces foires, pour tout changement, avant de s’y rendre.