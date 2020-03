Le restaurant Candide accueillera la chef Fisun Ercun le 8 mars, et la sommelière Véronique Rivest le 1er mars.

Quoi de mieux, en cette période un peu creuse – post-Montréal en lumière, qui plus est – que de recevoir des gens inspirants ? C’est ce que fait le restaurant Candide, en invitant la chef Fisun Ercan (du restaurant Su) le dimanche 8 mars.

Ève Dumas

La Presse

« J’aime vraiment le chemin que Fisun a pris ces dernières années. On a parlé de faire un souper à sa nouvelle ferme, l’été prochain, mais en attendant, on va échanger et cuisiner avec nos conserves », raconte le chef John Winter Russell.

Les quatre services du repas seront cuisinés en collaboration. Il y aura des mezze et des plats composés pour 63 $ par personne.

Si vous êtes plus de « type vin », sachez que les sommelières Véronique Rivest et Emily Campeau s’affronteront dans une compétition amicale, dimanche soir. Au menu : quatre services de la cuisine et huit accords, pour 111 $ par personne.

551, rue Saint-Martin

>>> Consultez le site du Candide