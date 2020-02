Champagne et fattoush au restaurant Damas

Le domaine champenois Vouette et Sorbée, certifié en agriculture biologique et biodynamique depuis plus de 20 ans, est un des chefs de file de la « renaissance » des champagnes de vignerons.

Ève Dumas

La Presse

Le 23 février, au restaurant Damas, Bertrand Gautherot sera sur place pour présenter quatre des cuvées qu’il élabore avec sa femme, Hélène.

Le chef Fuad Alnierabie préparera pour sa part un festin en cinq services qui s’arrimera aux fines bulles du couple, représenté par l’agence RéZin. Seules 25 places, en salle semi-privée, sont disponibles.

Qui dit champagne de grande qualité dit aussi addition corsée. La soirée coûte 400 $, taxes et service inclus.

Le reste de la salle pourra goûter à deux cuvées Vouette et Sorbée avec le menu régulier du Damas.

Damas, 1201, avenue Van Horne, Montréal

> Consultez la page de l’événement : https://www.eventbrite.ca/e/billets-vouette-sorbee-chez-restaurant-damas-formule-intime-93174500439