Le Roseline est un retour aux sources à bien des égards. Jean-Marc Renaud a fait une pause dans sa carrière de directeur artistique aux petit et grand écrans pour réaliser cet ambitieux projet.

Ève Dumas

La Presse

Forme d’hommage familial, le café-resto-bar évoque les années 30, époque au cours de laquelle les grands-parents du propriétaire habitaient le Mile End.

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE Jean-Marc Renaud, propriétaire, et l’acteur Martin Laroche, qui se charge de la carte des vins

« Mon grand-père était boucher sur Mont-Royal, raconte-t-il. Mon père avait servi de mannequin pour un fabricant de pipes. » On aperçoit la photo derrière le bar.

Au départ, Le Roseline devait être une boulangerie. Puis Jean-Marc Renaud a trouvé le grand local du boulevard Saint-Laurent, entre Saint-Joseph et Laurier.

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE La carte est signée par le chef Alexandre Collyer, anciennement au Bon Vivant, comme cette entrée de salades amères.

« Quand je suis entré, je n’ai pas vu une boulangerie, j’ai vu un bar à vin. » Et pour permettre aux Montréalais de profiter le plus possible de ce bel espace, il a décidé d’en faire aussi un café, ouvert dès 8 h, où l’on peut siroter un Americano, bien calé dans un fauteuil capitonné.

Les pâtisseries sont faites sur place, les viennoiseries viennent de Brioche à tête, petit commerce de l’avenue Fairmount.

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE La carte des vins du Roseline offre plusieurs choix de vins français, et naturels.

Celui qui renoue avec la restauration après bien des années — il a fait l’école hôtelière et travaillé dans plusieurs établissements, dont celui de ses parents, une table gastronomique du Vieux Sainte-Rose — ne mentira pas, c’est une drôle d’époque pour ouvrir un restaurant. La main-d’œuvre n’est pas facile à trouver.

Toujours est-il qu’il a réussi à monter une équipe dont il semble fier, composée, entre autres, du chef Alexandre Collyer (Bon Vivant), de la sommelière Camille Collard (Maggie Oakes) et du barman Nathan Fazi. Petite curiosité : c’est l’acteur Martin Laroche, œnophile, qui s’est chargé de la première carte des vins du Roseline. Il continuera de participer à son élaboration.

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE Un plat d’œufs mimosas, miso et mujol, servi en soirée au Roseline

En soirée, le pinard — « aux trois quarts français et naturel » — s’accompagne de petites assiettes à partager. La cuisine ressemble à un palmarès des plats les plus populaires de la décennie passée : tartine de champignons avec œuf, betteraves, tartare, pieuvre et bavette, entre autres.

Il n’y a pas à dire, le Roseline est un lieu de réconfort, où papa Renaud aurait sans doute été bien à l’aise de fumer sa pipe, en écoutant un air de jazz ou de la chanson française.

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSELINE Durant le jour, le Roseline sert du café et plusieurs pâtisseries et viennoiseries à grignoter.

5014, boulevard Saint-Laurent, Montréal

