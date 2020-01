Le restaurant de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) veut montrer que c’est possible de cuisiner exclusivement à partir d’ingrédients biologiques et locaux à longueur d’année.

Ève Dumas

La Presse

Jonathan Lapierre-Réhayem et Pascale Beirouti présentent la « Semaine paniers bio et locaux », du 28 janvier au 1er février.

Mardi soir, le chef invité John Winter Russell (restaurant Candide) sera sur place pour concocter le repas avec l’équipe de l’ITHQ.

Le menu en cinq services à 63 $ pourra être assorti de vins québécois pour 42 $ de plus. Il sera ensuite servi par la brigade du restaurant du mercredi au samedi.

Voilà une initiative qui vous donnera sûrement quelques idées originales pour apprêter vos panais, choux et pois fourragers !

> Consultez le site de l’ITHQ : https://www.ithq.qc.ca/restaurants/restaurant-de-lithq/actualites/article/semaine-paniers-bio-et-locaux/