Un nouvel espace surtout consacré aux fruits de mer ouvre bientôt derrière le restaurant Liverpool House.

Ève Dumas

La Presse

Vinette est une petite salle d’environ 25 places qui aura un bar à huîtres digne de ce nom et une cuisine pour apprêter les poissons, crustacés et autres mollusques issus de la pêche durable, nous a expliqué le chef et copropriétaire David McMillan, cette semaine.

Polyvalent, le lieu sera privatisable pour des petits groupes. Ce sera aussi un cadre idéal pour les soirées de vignerons, les repas thématiques, les chefs invités et une foule d’autres événements. Pour la saison froide, l’entrée se fera par le Liverpool House.

L’été, il sera sans doute possible de passer par la ruelle, celle sur laquelle donnent aussi les populaires terrasses du Joe Beef et du Vin papillon.

L’ouverture de ce nouveau comptoir est prévue dans la semaine du 4 février.

> Consultez le compte Instagram de Vinette : https://www.instagram.com/vinettemtl/