L'année restos... et les augures de 2020

L’année se termine et elle est difficile à définir côté restos. Ce fut, je dirais, une année de continuité, où on a poursuivi des recherches lancées depuis un moment, que ce soit du côté de la cuisine à base de plantes, les propositions de vins naturels, ou encore la quête de formules abordables qui plaisent à tous. Montréal a vu deux halles culinaires importantes ouvrir au centre-ville, et d’autres s’en viennent. Des chaînes se sont allongées. Par exemple, le Toqué ! est en train de devenir tout un réseau avec ses Brasseries T ! et le Beau Mont, le groupe de Stefano Faita et Michele Forgione a ouvert une autre pizzeria, le Vesta, et parlant de pizza, les pizzerias 900 apparaissent partout – et le font fort bien. Quelques ouvertures m’ont plu, d’autres, moins. Voici quelques tables qui m’ont frappée en 2019.