Saveurs complexes et accords audacieux chez Bleu marine

Les sommeliers Yann Barrette-Bouchard et Claudine Déry ont repris, au début de l’année, le local du Moine Échanson rue Saint-Jean, à Québec. L’ancien restaurant était une véritable institution pour les amoureux de vin nature dans la Vieille-Capitale.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Le défi était de taille, mais les deux jeunes propriétaires le relèvent dans un contexte difficile. En raison de la pandémie, Claudine Déry (Hoogan et Beaufort, Bouillon Bilk) a quitté le service en salle et s’est installée aux fourneaux.

Le couple a dû remercier le chef et la pâtissière embauchés quelques mois plus tôt. « J’ai passé mon confinement à faire des tortellinis et des macarons », dit-elle.

Sa persévérance se reflète dans l’assiette : les saveurs sont complexes et les présentations raffinées. Chaque plat est construit autour d’un vin.

Cette façon de faire moins courante permet aux propriétaires de créer des accords audacieux, comme le carpaccio de bœuf à l’épinette au riz soufflé et au citron, qui est accompagné d’un chenin blanc de la Loire.

Avec comme seule frontière les régions viticoles, la découverte est garantie, même si vous êtes un oiseau de nuit. La majorité des plats sont cuisinés jusqu’à 2 h du matin.

585, rue Saint-Jean, Québec

> Consultez la page du restaurant