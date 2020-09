Le Banana chou est fourré de crème glacée à la banane et nappé de chocolat et de pistaches.

Les propriétaires de la pizzeria napolitaine Nina à Québec ont eu une idée de génie lors du déconfinement : ils ont ouvert un comptoir glacé dans leur succursale du quartier Saint-Roch.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Priez pour que les beaux jours durent longtemps : vous pourrez ainsi avoir le temps de tout goûter sur le menu !

La pâtissière Catherine Dubois s’est inspirée des saveurs italiennes pour créer ses délices glacés, dont l’Affogato, un espresso garni de crème glacée, et le Limone Pie Pop. Cette glace au citron sur bâton, enrobée de meringue flambée à la dernière minute et de crumble, est tout simplement renversante.

La pâtissière met aussi en valeur les petits fruits de l’île d’Orléans avec un gâteau glacé au fromage et aux framboises. Le petit nouveau sur le menu, le Banana chou, est fourré de crème glacée à la banane et nappé de chocolat et de pistaches. Il bercera le rêve des plus gourmands longtemps.

Comble de douceur : le comptoir à commander est décoré d’une arche rosée qui ensoleille la rue Saint-Anselme.

410, rue Saint-Anselme, Québec

> Consultez le site du restaurant