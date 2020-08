Le chef Danny Smiles devait ouvrir un restaurant d’inspiration romaine. Ses plans ont été contrecarrés par la pandémie. Il s’est plutôt retrouvé à la maison avec sa petite fille âgée de 1 an, à cuisiner trois repas par jour, tandis que conjointe retournait au boulot.

Ève Dumas

La Presse

Ainsi naissait Mise en place, un service de boîtes-repas à la Goodfood, Cook It, etc., préparées par des chefs et cuisiniers de haut niveau, avec des ingrédients de saison ultrafrais et des emballages écologiques.

Vos victuailles sont même livrées à vélo ou en voiture électrique.

En plus des plats prêts à cuisiner (espadon à la sicilienne, raviolis, poulet entier avec sauce verte, keftas, etc.), le Marché du chef propose des légumes de saison, des sauces, des huiles, des trempettes, des desserts, etc.

C’est comme si on avait accès au garde-manger d’un excellent restaurant italien, garni d’ingrédients qu’on aurait bien du mal à trouver ailleurs.

