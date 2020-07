PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE VV TAVERNA

La VV Taverna a eu l’autorisation de l’arrondissement de transformer son stationnement en espace à la fois social, communautaire et culturel. Il est possible de simplement y prendre un verre et une bouchée, mais on pourra également assister à des projections, des expositions, des petits concerts spontanés, etc.