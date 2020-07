Après quelques semaines de confinement, le chef et enseignant Maxime Gagné se tournait les pouces. Il a sondé quelques-uns de ses anciens élèves sans boulot.

Ève Dumas

La Presse

L’ennui commençait à peser lourd de leur côté aussi. Ainsi est né Mitch Deli, un service de sandwich de ruelle devenu lieu de mets à emporter (takeout) en bonne et due forme, dans la petite cuisine qui communique avec le disquaire 180g.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Mitch Deli est un endroit pas compliqué, abordable, qui propose des sandwiches et des à-côtés savoureux à souhait.

Voilà que ce bout passant et bruyant de l’avenue De Lorimier, au sud du boulevard Rosemont, devient une destination prisée, souriante, où les univers de la musique et de la restauration font bon ménage.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le hot dog à la fleur de courgette farcie puis frite

Pour ce quartier dense et hétéroclite, c’est ce qu’on appelle le gros lot ! Un endroit pas compliqué, abordable, qui propose des sandwichs et des à-côtés savoureux à souhait, avec des bouteilles à emporter dignes des meilleurs bars à vin de Montréal, en plus du service le plus amical qui soit.

Le sandwich au poulet frit — une gourmandise qui nous faisait envie depuis des semaines, tant on en voit défiler à toutes les sauces sur Instagram — est un incontournable, chez Mitch.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un sandwich aux pleurotes s’ajoutait à l’offre lorsque La Presse est passée.

Le BLT sur focaccia aussi, avec ses grosses tranches de tomates juteuses et sa galette de bacon haché « pour ne plus jamais prendre une tranche à la première bouchée ! », nous explique Maxime.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quelques champignons sont préparés pour accompagnés un sandwich.

Des options végétariennes tout aussi succulentes figurent également au menu, comme le sandwich falafel et le décadent hot dog à la fleur de courgette farcie puis frite. Un sandwich aux pleurotes s’ajoutait à l’offre cette semaine.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Ce bout passant et bruyant de l’avenue De Lorimier, au sud du boulevard Rosemont, devient une destination prisée, souriante.

Plutôt envie de sucre et de froid ? La machine à « crème molle » est réparée et prête à livrer sa coupe glacée « croustade à la rhubarbe » bien décadente.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE C’est le chef et enseignant Maxime Gagné qui a décidé d’ouvrir ce petit resto sans prétention.

Mitch Deli est ouvert du mercredi au samedi, de midi à environ 19 h, ou jusqu’à épuisement des stocks et du personnel ! On ne peut entrer dans ce microrestaurant et l’aire d’attente est plutôt intime. Veuillez respecter la distanciation physique.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Mitch Deli propose des bouteilles à emporter dignes des meilleurs bars à vin de Montréal.

5868, avenue De Lorimier, Montréal

> Consultez la page Instagram de Mitch Deli