Des nombreux menus de plats à emporter essayés dans les derniers mois, celui du Darna est sans contredit un des plus originaux et des plus savoureux.

Ce petit bijou de la rue Beaubien Est (à l’angle de Christophe-Colomb) a fêté son premier anniversaire tout récemment. Le Darna Bistroquet a annoncé presque du même coup l’arrivée d’un nouveau chef, David Pellizzari. Vous aurez croisé ce créatif assembleur de traditions culinaires au tristement défunt Lili Co., entre autres.

Ève Dumas

La Presse

« David est un fin connaisseur des produits locaux. Il est curieux et inventif. Nous voulons approfondir l’usage et la mise en valeur des produits d’ici et faire découvrir l’immense patrimoine culinaire marocain », nous a expliqué Otman Amer, propriétaire du restaurant avec sa femme, Selma Laroussi.

Darna vient de rouvrir sa terrasse et continue de préparer ses magnifiques boîtes apéro à emporter. En version végétarienne ou pas, la « Kémia » comprend neuf petits contenants aux parfums distincts, mais qui cohabitent merveilleusement bien dans la même assiette. Poivrons rôtis, chermoula verte et fleur d’ail grillée, brocoli grillé, aïoli à la harissa, sésame et vinaigrette au citron confit, zaalouk de courgettes, sarrasin et persil, salade de concombres et oranges parfumée à l’huile d’argan, et la liste des délices se poursuit...

On peut ajouter à cet apéro pour deux un sandwich de keftas grillées ou de falafels ou un dessert de saison. La carte des vins mérite également que l’on y jette un coup d’œil, avec ses belles références qui reflètent la préférence de la maison pour les produits d’artisans.

Des nombreux menus de plats à emporter essayés dans les derniers mois, celui du Darna est sans contredit un des plus originaux et des plus savoureux. De plus, le restaurant livre dans une dizaine de parcs de Montréal !

1106, rue Beaubien Est, Montréal

> Consultez le site du restaurant