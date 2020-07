Bon nombre de restaurants de la grande région métropolitaine rouvraient leurs salles à manger la semaine dernière. Certains d’entre eux font preuve d’une belle ingéniosité pour respecter la distanciation physique et faire oublier les masques et les visières. Nous souhaitons à tous d’excellents premiers services en mode post-confinement !

Ève Dumas

La Presse

S’agissant d’ingéniosité, une boulangerie chouchou des Laurentides annonçait sa nouvelle proposition la semaine dernière : Merci la vie, la nuit. On peut désormais réserver sa place à une des longues tables de 16 pieds qui constituent la « salle à manger » à ciel ouvert d’Albert Elbilia et de Johanne Martineau.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA BOULANGERIE MERCI LA VIE ! Les asperges grillées servies avec mascarpone maison, baies de sureau, verdure et amandes

Les vendredis et samedis soir, la cuisine proposera un menu qui célèbre les ingrédients de saison, dont plusieurs seront préparés dans le four à bois de la maison. Des exemples ? Une poêlée de champignons avec œuf mollet, pousses de fenouil et rôtie à l’ail grillée. Des asperges grillées servies avec mascarpone maison, baies de sureau, verdure et amandes. Des cavatellis maison aux carottes, avec crème d’ail, courgettes, chapelure fumée et fromage grana padano. Les pizzas au four à bois sur pâte fermentée pendant 100 heures sont aussi éclatées qu’alléchantes, avec leurs garnitures inattendues. Il y aura aussi du vin et de la bière d’artisans d’ici et d’ailleurs.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA BOULANGERIE MERCI LA VIE ! Un pavlova à la fraise

Si vous êtes plutôt de type diurne, sachez que la boulangerie continue d’offrir ses pains de (très !) longue fermentation et ses divines pâtisseries du jeudi au dimanche, de 9 h à 17 h, pour consommation sur place, à emporter et même en livraison.

Rappelons que Merci la vie ! a quitté le village de Prévost l’automne dernier pour s’installer à Piedmont, dans un espace plus spacieux, plus polyvalent, avec d’infinies possibilités. Malgré les temps durs des derniers mois, l’équipe doit certainement se sentir choyée, aujourd’hui, de pouvoir recevoir dehors, sur son grand terrain de jeu.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA BOULANGERIE MERCI LA VIE ! Il y aura aussi du vin et de la bière d’artisans d’ici et d’ailleurs.

485, boulevard des Laurentides, Piedmont

