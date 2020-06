Le week-end prochain, la rue Saint-Denis propose de fêter la réouverture des établissements de restauration avec tous ceux et celles qui souhaitent la redécouvrir.

Ève Dumas

La Presse

Les commerçants et la Société de développement commerciale rue Saint-Denis invitent donc les ventres curieux à son Week-end gourmand les 3, 4 et 5 juillet.

Ça se passe entre les rues Roy et Gilford, sur les terrasses et dans les salles à manger d’adresses de qualité comme Le Club Espresso Bar, la Mycoboutique, la crèmerie et boutique La Dépendance, les restaurants Joséphine, Mochica et La Panzeria, etc.

On trouve l’horaire détaillé sur la page Facebook de l’évènement.

> Consultez la page de l'évènement