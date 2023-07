Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : pesto à la coriandre et à l’oignon vert, sur maïs

Ingrédients

2 tasses de coriandre fraîche

1 tasse d’oignons verts (la partie verte surtout, réserver le blanc et le vert tendre pour la finition)

2 gousses d’ail hachées

Jus d’une lime

1/4 de tasse de graines de citrouille rôties (7 à 10 minutes à 325 °F)

Une pincée de cumin moulu

Sel et poivre

1/4 de tasse d’huile d’olive ou d’une huile végétale plus neutre

6 épis de maïs non épluchés

Mayonnaise au chipotle

1 tasse de fromage panela ou feta ou ricotta salata, émietté

Poudre de piment

Préparation

Mettre la coriandre, les oignons verts, l’ail, le jus de lime, les graines de citrouille, le cumin, le sel et le poivre dans un mélangeur ou un robot culinaire, puis hacher finement.

Avec le moteur en marche, verser l’huile en filet sur les verdures et continuer de mélanger jusqu’à la consistance désirée. Celle-ci peut être plus ou moins lisse, au goût.

Placer les épis de maïs, avec leurs feuilles, sur une grande plaque. Enfourner à 350 °F pendant 45 minutes. Laisser refroidir un peu, puis éplucher en laissant les feuilles attachées à la base. Pour une jolie présentation, attacher les feuilles avec de la corde. Avant de servir, noircir un peu les maïs sur le barbecue, si désiré.

La mayonnaise au chipotle est un ingrédient que Nick et Nathalie ont toujours dans leur réfrigérateur. Elle se prépare au mélangeur, avec un litre de mayonnaise pour une demi-boîte (petite) de chipotle en sauce adobo.

Au moment de servir, tartiner les maïs de mayonnaise au chipotle, puis de pesto à la coriandre. Saupoudrer de piment en poudre, parsemer de fromage et du reste des oignons verts hachés.

Bon à savoir

On peut également servir ce pesto dans des tacos, sur des nachos, en sandwich, avec du poisson, etc.

Source : recette de Nick Hodge, chef et copropriétaire du restaurant Icehouse et de la ferme Sugaree.

Publié sur lapresse.ca le 7 septembre 2017.

Vite fait bien fait : salade boston, vinaigrette babeurre, endive et radicchio marinés

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Salade boston, vinaigrette babeurre, endive et radicchio marinés

Donne 2 portions

Préparation : 1 heure

Ingrédients pour la vinaigrette

2 jaunes d’œuf

2 pincées de sel

200 ml d’huile de tournesol

200 ml de babeurre

2 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

Le jus d’un quart de citron

Ingrédients pour les pacanes

250 ml de sirop composé à parts égales d’eau et de sucre

250 g de pacanes grillées

Sel de mer

Ingrédients pour la radicchio

100 ml d’eau

100 ml de vinaigre de riz

50 g de sucre

1/4 de radicchio en feuille

Ingrédients pour la laitue

1/2 laitue Boston

2 oignons perlés

Ingrédients pour les endives

1 endive effeuillée

Moutarde de Dijon au goût

Jus de citron au goût

Sel et poivre au goût

Un peu d’huile de tournesol

Préparation de la vinaigrette

Mélanger les jaunes d’œuf avec le sel, les moutardes et le jus de citron.

Incorporer l’huile de tournesol en filet et en fouettant jusqu’à l’obtention d’une texture assez ferme.

Délayer avec le babeurre jusqu’à la consistance désirée.

Préparation des pacanes

Cuire les pacanes à frémissement dans le sirop pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres, puis égoutter.

Faire chauffer 1 L d’huile de canola à 165 °C (325 °F) et frire les pacanes environ 2 minutes, puis égoutter.

Dans un cul-de-poule, les brasser en incorporant le sel, au goût.

Préparation de la radicchio

Mélanger les ingrédients liquides dans un bol.

Effeuiller le radicchio, puis mettre sous vide dans un sac avec environ la moitié de la marinade. Réserver quelques minutes. Si vous ne possédez pas la machine, versez la marinade à chaud sur les feuilles de radicchio, puis réservez quelques heures.

Préparation de la laitue et des oignons

Couper la demi-laitue Boston en deux.

Couper les oignons en deux et éplucher. Faire chauffer le reste de la marinade et la couler à chaud sur les oignons. Lorsqu’ils sont refroidis, les mettre sous vide. Si vous ne possédez pas la machine, verser la marinade chaude sur les oignons dans un bol, puis réserver au frigo quelques heures.

Préparation des endives

Effeuiller et assaisonner dans un cul-de-poule avec le jus de citron, la moutarde, le sel, le poivre et l’huile de tournesol.

Finition

Déposer chaque quart de laitue Boston dans une assiette, puis verser la vinaigrette, ajouter les feuilles d’endive assaisonnées, le radicchio, les oignons perlés et les pacanes. Servir.

Source : recette de Jean-François Perron, chef du restaurant Oregon.

Publié sur lapresse.ca le 2 mars 2017.

Appelez-moi chef ! : risotto aux champignons et maïs

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Risotto aux champignons et maïs

Recette pour 4 personnes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients

1 échalote française hachée

1/2 tasse de bacon coupé en dés

1 tasse de champignons séchés

1/2 tasse de maïs surgelé

3 c. à soupe de beurre

1 1/2 tasse de riz arborio

1/2 tasse de vin blanc

2 tasses de bouillon de bœuf sans sel (ou fond de veau)

1/2 tasse de parmesan râpé

Sel et poivre

Préparation

Dans une casserole, faire revenir l’échalote française et le bacon. Ajouter les champignons séchés et le riz.

Remuer doucement pour bien nacrer le mélange (le riz devient alors translucide). Déglacer au vin blanc et laisser réduire jusqu’à ce que ce soit presque à sec.

Verser 1 à 2 louches de bouillon chaud sur le riz et laisser absorber complètement. Répéter cette opération jusqu’à ce que le riz soit cuit, mais encore al dente (environ 18 minutes).

Ajouter le maïs, le parmesan et le beurre, remuer lentement. Saler et poivrer.

Note pour le beurre et le bacon

Un bon truc est de les congeler avant le départ, donc ils seront parfaits après une ou deux journées à l’extérieur.

Publié dans La Presse+ le 31 mai 2017.

Plaisir coupable : sandwich grillé au beurre d’arachides, à la banane, à l’érable et à la fleur de sel

PHOTO MAUDE BERGERON, TIRÉE DU BLOGUE CUISINE ESTUDIANTINE Sandwich grillé au beurre d’arachides, à la banane, à l’érable et à la fleur de sel

Banale, la banane ? Elle ne coûte presque rien et on la consomme chaque jour partout sur la planète. Pourtant, c’est quand on la cuisine le plus simplement du monde qu’elle nous réserve ses plus belles surprises.

Effectivement, qu’on la réduise en purée, qu’on la congèle ou qu’on la mange telle quelle, la banane contribue à rendre nos plats plus santé. De plus, elle réussit cet exploit sans rien enlever à la richesse de nos déjeuners, desserts et collations.

« La banane est probablement l’un des fruits les plus polyvalents, soutient le docteur en nutrition Hubert Cormier. On peut la manger crue, mais également l’utiliser dans la préparation d’une multitude de recettes : le classique pain aux bananes, la nice cream (dessert glacé à base de bananes congelées), le banana split, ou encore pour en faire une base de préparation de crêpes », énumère-t-il.

Ingrédients

2 tranches de pain

1/2 banane moyenne, coupée en rondelles

2 c. à soupe (30 ml) de beurre d’arachides au choix

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

Fleur de sel, au goût

1 cuillerée à soupe (15 ml) d’huile de noix de coco (ou autre matière grasse au choix)

Préparation

Mélanger le beurre d’arachides et le sirop d’érable, puis tartiner les deux rondelles de pain.

Ajouter les tranches de banane et la fleur de sel, puis fermer le sandwich.

Huiler les deux tranches de pain extérieures du sandwich et cuire dans une poêle à feu moyen jusqu’à ce que le tout soit grillé et que le beurre d’arachides soit fondu.

Déguster immédiatement.

Source : recette de Maude Bergeron, du blogue Cuisine estudiantine.

Publié sur lapresse.ca le 9 février 2017.

Santé ! : jus de pomme exotique

PHOTO BHOFACK2, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Jus de pomme exotique

Ingrédients

3 pommes

½ ananas

½ lime

½ fruit de la passion

Préparation

Placez tous les ingrédients, sauf le fruit de la passion, dans la centrifugeuse.

« La pomme se marie bien avec ces saveurs tropicales légèrement acidulées. Il est préférable de mélanger le fruit de la passion avec le jus plutôt que de le passer au mélangeur », recommande l’auteure et nutritionniste Natalie Savona.

Source : recette tirée du Livre des jus.

Publié dans La Presse+ le 1er mai 2013.