Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : cretons végé

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Portions : 10

Ingrédients

1 oignon

125 g (4 oz) de champignons blancs

5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive

1 boîte de 540 ml de lentilles

125 ml (1/2 tasse) d’eau

125 ml (1/2 tasse) de chapelure ordinaire (voir note)

15 ml (1 c. à soupe) de fines herbes séchées (mélange à l’italienne)

15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail

Poivre et sel

Préparation

Couper l’oignon en quatre. Déposer dans le récipient du robot culinaire.

Ajouter les champignons et hacher finement.

Dans une casserole moyenne, chauffer l’huile à feu moyen. Cuire l’oignon et les champignons 5 minutes en remuant à quelques reprises.

Pendant ce temps, rincer et égoutter les lentilles. Les déposer dans le récipient du robot culinaire et pulser pour les concasser grossièrement, sans les réduire en purée.

Ajouter les lentilles concassées, l’eau, la chapelure, les fines herbes, la sauce soya et la poudre d’ail dans la casserole. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

Réduire à feu moyen-doux et poursuivre la cuisson 10 minutes en remuant à quelques reprises. Goûter et ajuster l’assaisonnement au besoin.

Transvider dans un contenant hermétique et réfrigérer.

Servir en tartinade sur des craquelins, du pain frais ou du pain grillé. Ajouter de la moutarde, si désiré.

Se conserve 1 semaine au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur.

Note

Pour une version végane, assurez-vous d’utiliser une chapelure maison faite de pain sec, une chapelure du commerce sans produits laitiers ou une chapelure panko.

Source : recette de Geneviève O’Gleman, tirée de Savourer.

Publié sur lapresse.ca le 29 décembre 2019.

Vite fait bien fait : tofu brouillé festif

PHOTO SOPHIE DUCHARME, COLLABORATION SPÉCIALE Tofu brouillé festif

Ce tofu brouillé aux légumes et au romarin confondra les sceptiques ! On peut le servir autant au brunch, avec des pommes de terre, qu’au souper, accompagné de riz ou de couscous.

Ingrédients

1 filet d’huile d’olive

Le blanc de 2 gros poireaux, haché grossièrement

1 branche de céleri, en dés

1 poivron, en dés

1 courgette, en dés

1 sac d’épinards de 171 g, hachés grossièrement

2 tomates, en dés

1 paquet de tofu ferme de 454 g, défait en morceaux

2 c. à soupe de tomates séchées dans l’huile, hachées

1/4 de tasse de vin rouge

2 c. à soupe de vinaigre balsamique

Une quinzaine de brins de romarin, hachés

Sambal oelek, au goût

Sel, poivre

Feta émiettée, pour servir (facultatif)

Préparation

Dans une grande poêle, faire tomber le poireau dans l’huile d’olive quelques minutes.

Bien assaisonner, puis ajouter le reste des légumes ainsi que le tofu.

Cuire une dizaine de minutes à feu moyen, puis ajouter le reste des ingrédients.

Bien mélanger, puis servir avec le fromage feta, au goût.

Source : recette de Sophie Ducharme.

Publié dans La Presse+ le 20 décembre 2018.

Appelez-moi chef ! : cervelle de canuts

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Cervelle de canuts

Rassurez-vous : il n’y a pas de cervelle dans ce plat. Au début du XXe siècle, on appelait « canuts » les ouvriers de la soie dans la région de Lyon qui, n’ayant pas les moyens de s’offrir un plat de cervelle d’agneau, optaient plutôt dans les bouchons lyonnais pour un mélange de fromage blanc battu avec des fines herbes et servi avec du pain de campagne, un mets peu cher et nourrissant. Jean-Benoît Courcoul, du restaurant La Coupole à Montréal, prépare la sienne avec le fromage frais caillé de la Suisse Normande.

Pour 4 personnes

Ingrédients

100 g de fromage caillé frais de la Suisse Normande

20 g de crème sure

2 c. à soupe d’huile vierge de tournesol, de pépins de raisin ou de canola

1 c. à thé de vinaigre de vin rouge

1/2 échalote grise hachée ou ciselée

1 pointe de couteau d’ail haché

1/8 de botte de persil, frisé ou plat

1/8 de botte d’estragon

1/8 de botte de ciboulette

1 pincée de sel

Poivre blanc ou noir, au goût

4 tranches de pain de campagne

Préparation

Laver les herbes, les essorer, les effeuiller puis les hacher. Dans un bol, mélanger le fromage, la crème sure, l’huile et le vinaigre et battre le tout pour rendre l’appareil homogène. Ajouter ensuite les herbes, l’ail haché et l’échalote ciselée.

Griller les tranches de pain de campagne, tartiner de « cervelle ». Déguster au brunch, avec un potage le midi ou au parc, pour un pique-nique, avec une belle salade verte.

Publié sur lapresse.ca le 16 mai 2017.

Plaisir coupable : pouding au pain, double chocolat

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Pouding au pain, double chocolat

Ce pouding au pain est le moyen par excellence de recycler les restes de pain et de viennoiseries du dernier brunch : une belle façon d’économiser et d’éviter le gaspillage. Catherine Martin a créé cette version doublement chocolatée, dans la pâte comme le glaçage.

Donne 8 muffins

Ingrédients pour l’appareil

6 tasses de pain en cubes en tout genre (pain de ménage, pain croûté, viennoiseries, etc.)

1 tasse de lait

1 tasse de crème

2 œufs

3/4 de tasse de cassonade dorée

1/4 de tasse de beurre

1/4 de tasse de chocolat noir haché grossièrement

1/4 de tasse de chocolat au lait haché grossièrement

Gros sucre

Ingrédients pour le glaçage

1/2 tasse de crème à 35 %

1 tasse de chocolat noir ou au lait, haché grossièrement, au choix

Préparation

Faire tremper les cubes de pain dans le lait et la crème pendant une vingtaine de minutes.

Fondre le chocolat et le beurre au bain-marie (ou au micro-ondes, au choix). Retirer du feu, puis ajouter les œufs battus et la cassonade, et mélanger soigneusement.

Verser le mélange de chocolat sur le pain imbibé, puis répartir le tout, en écrasant légèrement les cubes de pain, dans des moules à muffins (8, environ) ou un seul moule carré (20 cm x 20 cm).

Saupoudrer de sucre avant d’enfourner, de 25 à 30 minutes à 190 °C (375 °F), le temps que les muffins soient bien dorés.

Les poudings peuvent être mangés tels quels, mais seront encore meilleurs nappés de ganache au chocolat qu’on prépare en mélangeant 125 ml de crème à 35 % bouillante avec 1 tasse de chocolat coupé en petits morceaux.

Publié sur lapresse.ca le 18 avril 2017.

Santé ! : melon rose

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Melon rose

Pour s’hydrater sans s’enivrer, les « mocktails » peuvent venir à notre rescousse.

Ingrédients

2 tranches de melon d’eau

2 feuilles de basilic

120 ml de jus de canneberge blanc

Garniture : tranches de melon d’eau, basilic

Préparation

Modeler le melon d’eau et le basilic au fond du shaker.

Ajouter le jus de canneberge blanc.

Brasser énergiquement avec de la glace.

Verser dans un verre, puis garnir de tranches de melon d’eau et de basilic.

Publié dans La Presse+ le 26 janvier 2017.