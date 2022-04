En voyant qu’elle publiait un livret numérique de recettes sucrées, Flabber-gâteaux, on a eu envie de prendre des nouvelles de Christelle Tanielian. De 2012 à 2016, la styliste culinaire, photographe, conceptrice de recettes et blogueuse a tenu la chronique « L’atelier de cuisine » dans La Presse. Elle a publié le livre Ensemble en 2014. En ce week-end festif, elle propose un gâteau aux carottes ultra-simple à réaliser pour le lapin de Pâques !

Ève Dumas La Presse

Un peu partout, les confinés se sont mis à faire du pain au levain, à jogger, à bricoler toutes sortes de choses. Christelle a fait des gâteaux. Comme son petit Oscar n’avait que 1 an au début de la pandémie, la nouvelle maman ne s’est pas lancée dans le croquembouche, l’opéra ou le fraisier. Elle a plutôt opté pour des recettes simplissimes, qui se font dans un seul bol, en un tournemain.

« J’ai fait des gâteaux comme mécanisme d’adaptation. Mais rien de compliqué. Le genre de petit gâteau qui peut se canner pendant une sieste de bébé ! Je n’allais pas commencer à monter des blancs d’œufs en neige », raconte Christelle.

Flabber-gâteaux Christelle Tanielian

« Dans cette drôle d’époque que l’on vit présentement, la simplicité fait du bien, poursuit-elle. Je ne voulais pas d’ingrédients trop fancy. De la farine, des œufs, un gras qui peut être n’importe quelle huile végétale ou du beurre, du sucre, du yogourt… la base, quoi. Les gâteaux du livret sont ceux que j’ai le plus cuisinés dans les deux dernières années. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christelle Tanielian est styliste, photographe et créatrice de recettes.

Lorsqu’elle n’est pas en train d’alimenter son site christelleisflabbergasting.com, la polyvalente créatrice de beau et de bon « invente » des recettes pour des clients divers, fait du stylisme, donne des ateliers culinaires ou photographiques, entre autres. De plus en plus, elle ressent aussi le besoin d’aider.

Que ce soit en remettant à des organismes une partie des profits des ventes de son livre, de ses livrets ou d’autres articles offerts sur son site, ou en donnant de son temps à la fondation Olo, par exemple (qui vient en aide aux femmes enceintes et aux familles vulnérables), Christelle a envie d’apporter sa contribution pour alléger la détresse ambiante.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Des carottes pour décorer un gâteau aux carottes ? Ça tombe sous le sens.

En toute conscience, elle a choisi une vie qui lui permet de trouver un équilibre travail, famille et temps pour soi. « Je n’ai pas de plan de carrière. Je suis plus du genre à me laisser aller, à voir ce qui vient. » À l’époque où son blogue décollait, celle qui gagnait sa vie comme designer graphique estime qu’elle a dû faire un choix entre « rester petit et artisanal ou essayer de devenir un Beatle ».

Finalement, elle ne se voyait pas du tout en Beatle ni en Martha Stewart. Ce constat s’est fait progressivement et s’est confirmé lorsqu’elle est devenue maman et a compris toute la charge que cela impliquait.

Flabber-gâteaux s’est fait entre deux contrats, entre deux vagues de COVID-19, avec l’enfant à la garderie et la santé qui tenait le coup ! « Je me suis dit go ! C’est maintenant ou jamais que je peux faire un petit projet pour moi. »

En un peu plus de deux mois, les recettes étaient développées, testées, photographiées, écrites, mises en page, etc. Et le plus beau dans tout ça, c’est que ces gâteaux viennent aussi à la rescousse de personnes qui veulent garder ça simple, mais délicieux.