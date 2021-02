Mère de quatre enfants des Cantons-de-l’Est, Sara Girard publie un premier livre : One pot végane, aux éditions Broquet. On y trouve 100 recettes simples et sans viande, parfaites pour les soirs de semaine. « Ce sont des recettes à faire en 30 minutes et moins, dit celle qui tient aussi le site Ma cuisine de tous les jours. C’est accessible : on fait une épicerie et on trouve tous les ingrédients. »

Marie Allard

La Presse

Sara Girard présente sa recette de plaque de tofu général Tao. « On l’adore, indique-t-elle. On aime beaucoup le mariage sucré-salé. » Les enfants peuvent aider à préparer ce plat — le fils de 8 ans et la fille de 9 ans de Sara Girard se sont d’ailleurs mis à la cuisine. « C’est chouette », témoigne leur mère. À vos couteaux, petits généraux Tao.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR « Mes recettes sont simples, elles sont pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui ont envie de faire un ou deux plats véganes par semaine pour varier et découvrir les protéines végétales », dit Sara Girard.

Plaque de tofu général Tao de Sara Girard

4 à 5 portions

Ingrédients pour le plat

• 1 lb (454 g) de tofu ferme en cubes

• 1 c. à soupe (15 ml) de fécule de maïs

• 2 tasses (180 g) de fleurons de brocoli

• 1 poivron (couleur au choix) en lanières

• 2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale

• Sel et poivre

Ingrédients pour la sauce général Tao

• 1 oignon vert tranché

• 2 gousses d’ail hachées

• ¾ de tasse (175 ml) d’eau

• 3 c. à soupe (45 ml) de cassonade

• 3 c. à soupe (45 ml) de sauce hoisin

• 1 ½ c. à soupe (22 ml) de ketchup

• 1 ½ c. à soupe (22 ml) de sauce soya

• 1 ½ c. à thé (7,5 ml) de vinaigre blanc

• ½ c. à thé (2,5 ml) de sauce sriracha

• 2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs

Ingrédients pour la garniture

• Graines de sésame

• Oignons verts tranchés

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2. Recouvrir une grande plaque de cuisson à rebord de papier parchemin. Réserver.

3. Tapisser le tofu sur la moitié de la plaque. Recouvrir de la fécule de maïs. Saler et poivrer. Bien enrober le tofu. Disposer les légumes coupés sur l’autre moitié de la plaque. Arroser d’huile. Saler et poivrer au goût. Enfourner et cuire 20 minutes.

4. Fouetter tous les ingrédients de la sauce. Chauffer au micro-ondes une minute. Fouetter et cuire encore une minute.

5. Lorsque le tofu est bien croustillant et les légumes cuits, sortir la plaque du four. Verser la sauce chaude sur le tofu et les légumes. Mélanger et garnir de graines de sésame et d’oignons verts tranchés, si désiré.

6. Servir accompagné de riz au jasmin.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS BROQUET One pot végane, de Sara Girard

Source : One pot végane, de Sara Girard, Éditions Broquet.