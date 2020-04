Christian Larose et son beau-frère Charles Babin ont lancé, l’hiver dernier sur YouTube, une série de vidéos de cuisine en plein air, sur BBQ ou feu de bois. Les deux Montréalais ont associé leur humour et leurs talents culinaires pour créer « Marcel et Gérard ». Un concept drôle, utile et tellement bienvenu en ce moment…

Éric Clément

La Presse

Ils se connaissent depuis qu’ils sont gamins. Dans Cartierville, Charles et Christian ont fait les 400 coups. Et puis, Charles est tombé amoureux de Karine, la sœur de Christian. Les amis inséparables sont devenus beaux-frères indissociables.

Professionnels à Montréal, ils font de la moto ensemble, du camping, de la pêche, de la marche en forêt et, l’hiver, du ski de fond. Ils passent pratiquement toutes leurs fins de semaine, hiver comme été, au chalet familial, dans les Laurentides, avec leurs enfants. « Toute la famille, on est régulièrement 16 au chalet », dit Christian Larose.

Durant les dernières fêtes de fin d’année, ces deux papas dans la quarantaine se sont mis à filmer leurs préparations de cuisine traditionnelle à l’extérieur. « Ça a commencé autour d’une discussion, Charles et moi, on fait toujours des niaiseries ! Ça fait plusieurs années que je l’appelle Marcel et moi, il m’appelle Gérard. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marcel et Gérard en pleine action !

« Faut dire aussi que Christian a acheté un fumoir puis un plus gros BBQ et un caquelon en fonte, le fameux Dutch Oven des vidéos ! dit Charles Babin. Et puis, on a un bel intérêt pour la cuisine ! Parfois, on dit à la belle-maman et à nos blondes de prendre un break ! »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les ingrédients de la sauce à spaghetti de Marcel et Gérard

Ainsi sont nés Marcel et Gérard, vêtus de leurs beaux ensembles de bois (« au grand désarroi de nos femmes ! », dit Charles), et parlant comme des bûcherons quand ils préparent leurs recettes près d’un petit garage du chalet.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’installation de la cuisine en plein air de Marcel et Gérard

Fin décembre dernier, ils ont publié sur YouTube une première vidéo de leur « Cowboy Stew », un ragoût de viande cuit dans leur chaudron en fonte, puis une recette de sauce à spaghetti.

Si les deux vidéos séduisent, on le doit à la crédibilité de leurs recettes et à leurs commentaires. Marcel et Gérard sont drôles sans être ridicules. Ils sont vrais et attachants, et leur concept est de qualité.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marcel et Gérard surveillent la cuisson de leur préparation…

Charles est ingénieur et Christian travaille dans le marketing. Pour arriver à une telle qualité de vidéo, ils ont apprivoisé le logiciel de montage iMovie. Les ingrédients des recettes sont fournis sous la vidéo. Les images sont bien cadrées. Le son est parfait. On s’y croirait, près du feu ! Christian Larose ajoute aussi des effets sonores et des incrustations de textes qui donnent une touche comique à la vidéo tournée sans scénario.

« C’est de l’improvisation, dit Christian Larose. Comme on fait toujours entre nous ! On a décidé le matin même de tourner la première vidéo à midi. On l’a montrée à nos enfants, ils avaient bien aimé, alors on l’a mise sur le web ! »

Sauce à spag avec ribs

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La sauce à spaghetti de Marcel et Gérad mijote sur un feu de bois, près d’un rocher.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marcel ajoute du vin rouge dans la sauce à spaghetti sous le regard de Gérard, vêtu de son bel ensemble de camouflage.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Gérard remue la sauce à spaghetti qui va cuire au moins deux heures.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une des originalités de la sauce à spaghetti de Marcel et Gérard réside dans l’ajout de côtes de porc.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La sauce est prête. On peut servir !









Le photographe de La Presse est venu assister, dimanche dernier, à la préparation de la sauce à spaghetti sur le feu. Une sauce originale avec des côtes de porc ajoutées à la fin.

« Mon grand-père paternel avait été hospitalisé dans les années 50 à Sainte-Agathe à cause d’une fracture, raconte Christian Larose. Il y avait rencontré un Italien qui lui avait donné cette recette avec les ribs ajoutées. Il a fini par refaire cette recette 30 ans plus tard. On mangeait ça les fins de semaine quand j’étais jeune. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les côtes de porc de la sauce à spaghetti de Marcel et Gérard

Et moi, quand j’ai intégré cette famille, à 17-18 ans, j’ai commencé à en manger aussi, de cette fameuse sauce à spaghetti ! Du coup, on met toujours des côtes de porc dedans. Charles Babin

Après le « Cowboy Stew » et la sauce à spaghetti, Marcel et Gérard ont préparé une dinde fumée sur le BBQ. « Je l’avais faite à l’intérieur et puis, j’ai lu sur l’internet les principes de la cuisson indirecte et comment saumurer la dinde, dit Christian. Ça a marché ! La dinde fumée était délicieuse. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La sauce à spaghetti est presque prête !

En ces temps de crise de la COVID-19, Marcel et Gérard ont voulu ajouter leur grain de sel. La fin de semaine dernière, ils ont mis en ligne une recette de porc effiloché « Corona 19 », avec de la bière Corona, si possible, et… 19 tranches de bacon !

Les deux cuistots ont ajouté, sur leur page YouTube, un encadré sur les informations concernant la maladie COVID-19 et une note : « Cette petite vidéo en profite pour faire un clin d’œil humoristique à la situation actuelle difficile pour tous. Soyons solidaires et suivons les consignes de santé recommandées. Enjoy, souriez, profitez de la vie et n’oubliez pas le papier de toilette. ;-). »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marcel (Charles Babin) dégustant la sauce à spaghetti devant le photographe de La Presse, dimanche dernier.

Car Marcel et Gérard, c’est de la cuisine, de l’humour et beaucoup d’amour. Ces deux gars transmettent avec leurs vidéos une belle approche de la vie, des autres et de la nature. Très rafraîchissant en ce moment.

« Je chasse de temps en temps, dit Christian. L’oie blanche. L’an dernier, un sanglier que le boucher nous a préparé. Le canard. Quand j’en rapporte à la maison, mes garçons m’aident à les plumer, à les préparer. Comme ça, ils comprennent, ils sont plus respectueux de la nature. »

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA SEMAINE Le secret est dans la sauce, de Denis Payette

Quelles seront les prochaines recettes de Marcel et Gérard ? « On y réfléchit, mais il y aura sûrement beaucoup d’ail pour qu’on reste loin de nos amis ! indique Christian Larose. Et puis, on a mis notre adresse sur le web, marceletgerard@gmail.com, pour que les internautes nous fassent des suggestions ! Si ces vidéos peuvent détendre un peu les gens en ce moment, alors pourquoi pas un peu d’humour et des recettes pour ceux qui peuvent cuisiner à l’extérieur… »

Pour d’autres sauces à spaghetti, Le secret est dans la sauce, de Denis Payette, vient de sortir aux Éditions La semaine. Avec 80 sauces provenant des quatre coins du Québec.

