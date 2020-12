Quand Pierre Emmanuel visite sa sœur, à Philadelphie, il sait qu’à son arrivée, elle lui préparera du poisson haïtien en sauce accompagné de riz djon-djon. « Même quand j’arrive en Haïti, c’est avec ce plat qu’on m’accueille », dit M. Emmanuel, journaliste, politologue et poète montréalais.

Catherine Handfield

La Presse

Recette pour deux personnes

Riz djon-djon

Ingrédients

1 tasse de riz blanc à long grain

1 tasse de champignons djon-djon séchés (en vente dans les épiceries haïtiennes)

½ tasse de petits pois

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail écrasée

1 piment fort (optionnel)

Sel

Poivre

3 tasses d’eau pour faire bouillir ou tremper les champignons

Préparation

Faire tremper les champignons djon-djon dans 750 ml d’eau pendant environ 30 minutes ou les faire bouillir dans 750 ml d’eau pendant 10 minutes.

Recueillir l’eau de trempage (ou l’eau de cuisson) dans un bol en la faisant passer à travers un tamis. Bien presser les champignons avec les mains pour récupérer le plus d’eau possible. Jeter les champignons.

Dans une casserole, faire revenir dans l’ail et les petits pois dans l’huile d’olive

Dans la casserole, verser 2 tasses d’eau noire et porter à ébullition. Saler et poivrer au goût. Ajouter 1 tasse de riz et le piment fort entier. Couvrir et baisser le feu au minimum jusqu’à évaporation complète, de 15 à 20 minutes.

Retirer le piment fort avant de servir

Poisson haïtien en sauce

Ingrédients

Un ou deux poissons vivaneau entier(s), vidé(s) et sans écailles

2 ou 3 limes

Piment fort entier

1 oignon

2 branches de thym

Huile d’olive

Sauce tomate ou pâte de tomate

Persil, au goût

Environ 1 tasse d’eau

Sel

Préparation

Dans un plat, mettre le poisson, le jus des limes, le piment fort et entre 200 ml et 300 ml d’eau, selon la grosseur du poisson. Saler généreusement. Couvrir et laisser macérer au réfrigérateur au moins 30 minutes, mieux encore, toute la nuit.

Dans une poêle, faire revenir les oignons dans l’huile à feu moyen. Ajouter le thym.

Dans la poêle, ajouter le poisson et sa marinade et un peu de sauce tomate (1/3 de tasse) ou de pâte de tomate (3 c. à soupe). Ajouter le persil, au goût.

Couvrir et laisser mijoter environ 10 à 15 minutes, à feu moyen doux, en vérifiant la cuisson.

Retirer le piment au moment de servir.