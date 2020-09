Brochettes de tofu tandoori de Geneviève O’Gleman

Geneviève O’Gleman lance un nouveau livre de cuisine alléchant, BBQ santé. C’est possible d’associer grillades et bouffe saine ? « Oui, c’est vraiment ce que j’ai voulu prouver avec ce livre, dit en rigolant Geneviève O’Gleman. Le BBQ est toujours associé à l’univers du gros steak, aux trucs gras et dégoulinants. On peut pourtant manger santé, travailler les marinades et les recettes, pour prendre soin de soi, prendre soin de la planète et profiter du BBQ. Tout ça est possible. »