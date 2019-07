Sur la terrasse comme au bord de la mer

Dans l'idée de recevoir sur la terrasse cet été, je vous propose, en plus d'une limonade amusante pour les enfants, une sélection de recettes à base de fruits de mer et de poisson.

2. Au robot culinaire, hacher finement les herbes et l'ail. Saler et poivrer. Ajouter l'huile et bien mélanger. Réserver dans un grand bol.

Les moules cultivées sur les côtes du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard répondent à tous les critères de la pêche durable. Cuites sur le barbecue, elles sont aussi délicieuses que faciles à préparer. On les sert à l'heure de l'apéro, en entrée ou en plat principal, comme le suggère la recette.

Les meilleurs calmars frits

On les veut croustillants, légers et tendres à la fois... Créer les meilleurs calmars frits n'a pas été une mince affaire. Mais maintenant qu'on a trouvé la formule, il n'est pas question qu'on la garde juste pour nous !

PRÉPARATION : 35 minutes

CUISSON : 10 minutes

RENDEMENT : 4 portions

INGRÉDIENTS

Aïoli

2 jaunes d'oeufs

115 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon

1 petite gousse d'ail, hachée finement

180 ml (3/4 de tasse) d'un mélange d'huile végétale et d'huile d'olive

30 ml (2 c. à soupe) d'eau

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Calmars

340 g (3/4 de lb) de calmars entiers

25 g (3/4 de tasse) de céréales de riz croustillant de type Rice Krispies

115 g (3/4 de tasse) de farine tout usage non blanchie

90 g (3/4 de tasse) de farine de maïs

1 ml (1/4 de c. à thé) de paprika doux

1 ml (1/4 de c. à thé) de piment de Cayenne

1 ml (1/4 de c. à thé) de sel

2 blancs d'oeufs

Huile végétale, pour la friture

Quartiers de citron, au goût

PRÉPARATION

Aïoli

1. Dans un bol, mélanger au fouet les jaunes d'oeufs, la moutarde et l'ail. Ajouter le premier tiers de l'huile lentement, goutte à goutte, en fouettant continuellement. Lorsque la mayonnaise commence à prendre, ajouter le reste de l'huile en filet et continuer à fouetter. Poivrer. Ajouter l'eau et le jus de citron. Verser la mayonnaise dans un petit bol et réfrigérer jusqu'au moment de servir.

Calmars

2. Sur un plan de travail, séparer la tête du tube. À l'aide d'un couteau, couper la tête. Retirer le bec et le cartilage qui se trouve dans le tube. Couper les ailerons et enlever la peau, si désiré. Nettoyer les tubes et les têtes sous l'eau froide (voir note). Bien éponger sur du papier absorbant. Couper les tubes en rondelles de 1 cm (1/2 po) d'épaisseur. Réserver au réfrigérateur.

3. Préchauffer l'huile dans la friteuse à 185 °C (365 °F). Tapisser une plaque de papier absorbant. Préchauffer le four à 95 °C (200 °F).

4. Au robot culinaire, réduire les céréales en chapelure fine. Transvider dans un bol. Ajouter les farines, les épices et le sel.

5. Dans un autre bol, fouetter les blancs d'oeufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux.

6. Tremper les calmars dans les blancs d'oeufs, puis les enrober légèrement, quelques morceaux à la fois, du mélange de chapelure. Secouer l'excédent.

7. Frire quelques calmars à la fois 1 minute ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Égoutter sur le papier absorbant, puis réserver sur une deuxième plaque au four le temps de cuire les autres calmars.

8. Servir les calmars avec des quartiers de citron et la sauce aïoli.

Les conseils de Ricardo

Il n'est pas nécessaire de faire tremper les calmars dans du lait ou du babeurre pour qu'ils soient plus moelleux, comme certaines recettes le recommandent. En fait, la marinade aura peu d'influence sur la tendreté du mollusque ; c'est plutôt la fraîcheur et la qualité de ce dernier qui la déterminent. On peut ainsi parvenir à un résultat optimal tant avec des petits spécimens qu'avec des gros. La température n'est pas à négliger pour obtenir des calmars parfaitement frits. Une huile de cuisson à température élevée aide à la coloration, mais trop chaude, elle va brûler les tentacules. À l'inverse, si la température est trop basse, on perd le croustillant de la panure. Le chiffre magique : 185 °C (365 °F). Pour accompagner des calmars frits, certains ne jurent que par la sauce marinara, à base de tomates, tandis que les puristes les arrosent tout simplement d'un trait de jus de citron avant de les engloutir (pour ne pas ramollir la friture). Ici, on aime bien les servir avec un aïoli, soit une sauce crémeuse relevée avec du citron et de l'ail.