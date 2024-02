Certains vins valent l’effort supplémentaire nécessaire pour les trouver. Les amateurs de bons vins allemands le savent : ceux-là n’arrivent toujours qu’en petite quantité sur notre marché. Je me permets de vous en recommander un cette semaine, même si ça demandera un peu d’effort pour le trouver. Pour compenser, je vous suggère aussi deux vins largement disponibles, en magasin et en ligne.

Aubaine : effervescent d’Espagne

L’Espagne détient certainement la palme des meilleurs rapports qualité-prix en vins effervescents. Les vins d’appellation cava sont issus de la méthode traditionnelle, la plus qualitative et la plus coûteuse. Celui-ci est aussi un Gran Reserva, qui exige un vieillissement sur lies d’au moins 30 mois. Très sec et très frais, il s’ouvre sur un nez classique de poire et de pomme russet, avec quelques notes d’agrumes, d’herbes et de pain grillé. Des bulles fines et persistantes caressent le palais. Tonique et délicatement crémeux, il fait preuve de matière, de tenue et de longueur. Harmonieux et complet, c’est un tour de force à ce prix ! Apéritif idéal, il est aussi tout indiqué avec des poissons grillés ou en sauce, avec une quiche au saumon fumé ou avec un risotto aux fruits de mer.

Garde : de 3 à 5 ans

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2020, 18,55 $ (13408929), 12 %, bio

Classique : un bon compagnon

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages 2022

Une fois de plus, le talentueux Damien Coquelet nous livre un beaujolais tout ce qu’il y a de plus classique, cultivé et vinifié de façon très naturelle, dans l’esprit des vins de son beau-père, Georges Descombes. Le nez affriolant est tout en petits fruits rouges, avec des notes de fleurs et d’herbes. La bouche est super fraîche et tonique, avec un peu d’acidité volatile qui ajoute de l’éclat. Très sec, léger et gourmand, il s’étire sur de légers tannins qui apportent du grain et du relief, qui appellent un deuxième verre et qui en font un très bon compagnon pour la table. À servir rafraîchi avec des rillettes, des pâtés de campagne ou des terrines de gibier, du jambon, un croque-monsieur ou une salade de betteraves.

Garde : de 1 à 2 ans

Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages 2022, 22,60 $ (12604080), 12,5 %

Découverte : d’un vigneron de choix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Dönnhoff Riesling Nahe 2022

Il n’y en a pas beaucoup. C’est souvent le cas des bons vins allemands. J’en vois régulièrement arriver sur le marché, mais en si petite quantité que je peux difficilement les recommander ici. Je fais exception cette fois, parce que ce riesling allemand demi-sec est produit par un des meilleurs vignerons du pays. Il dégage une grande impression de pureté et de fraîcheur, qui se décline en délicates notes de pêche, d’agrumes, de chèvrefeuille et de jasmin. La bouche, aérienne et cristalline, offre un superbe équilibre entre sucre et acidité, et s’étire sur une longue finale à l’impression minérale. Délicieux ! À table, il accompagne à merveille les plats parfumés et épicés, mais aussi les rillettes et les cretons, une terrine gibier et abricot ou, pourquoi pas, un grilled cheese pomme, cheddar et romarin. Faites vite : seulement 50 caisses ont commencé à être distribuées en succursale cette semaine.

Garde : de 7 à 8 ans

Dönnhoff Riesling Nahe 2022, 25,00 $ (14574224), 9,5 %

