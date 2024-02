Je vous ai fait faux bond pour la Saint-Valentin, alors je reviens avec deux suggestions de bulles – parce que l’amour, ça se célèbre toute l’année ! Deux vins effervescents d’un très bon rapport qualité-prix, dans deux gammes et deux styles très différents. On complète avec un rouge du Sud-Ouest qui nous charme par son authenticité.

Abordable : tout ce qu’on aime d’un pet nat

Voilà un pet nat (pétillant naturel) drôlement bien fait. Il a toute la légèreté et la simplicité de ces vins délicatement effervescents, mais sans les défauts qui les accablent parfois. Très frais et délicatement fruité, il offre un joli nez qui rappelle les fraises des champs et les framboises, sans fausse note. En bouche, le vin est très sec et très léger, mais il fait tout de même preuve de tenue, avec un fruit mûr et pimpant, porté par des bulles fines et évanescentes. L’étiquette spécifie d’ailleurs frizzante, ce qui signifie pétillant (moins de pression qu’un vin mousseux – spumante). Simple, mais réjouissant, c’est le vin à garder sous la main pour de la visite impromptue, quand un soir de semaine a besoin d’un peu de pimpant, ou pour un tête-à-tête en amoureux. Délicieux seul ou avec des bouchées : rillettes de saumon, popcorn au paprika, ailes de poulet.

Garde : à boire

Meinklang Prosa Vin d’Autriche 2022, 19,50 $, code SAQ : 14651824, 10,5 %, bio

Découverte : un rouge qui a de la gueule

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Colombière Les Frontons Flingueurs Fronton 2022

Le sud-ouest de la France recèle un des plus importants patrimoines de vignes du pays. De nombreuses petites appellations ont subsisté au fil des siècles et ont su préserver leurs cépages autochtones. C’est le cas de Fronton, à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse. On ignore les origines exactes de son cépage phare, la négrette, mais il y est cultivé depuis des siècles et constitue encore aujourd’hui le socle de l’appellation. Cette délicieuse cuvée, 100 % de négrette cultivée en biodynamie, exhibe un très joli nez, fruité, floral et épicé, avec une pointe animale. La bouche est leste, tout en fraîcheur, avec beaucoup d’éclat fruité, du tonus et de légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut de mâche et de relief. Un vin gourmand, avec du caractère et la gueule de l’endroit, à servir avec un steak frites, des saucisses grillées, un ragoût de haricots.

Garde : de 1 à 2 ans

La Colombière Les Frontons Flingueurs Fronton 2022, 22,90 $, code SAQ : 14228516, 12 %

Gâterie : un champagne émouvant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Vincent Couche Eclipsia Brut Champagne

Coup de cœur pour ce superbe champagne d’une maison de la Côte des Bars que j’affectionne beaucoup. Vincent Couche cultive une quinzaine d’hectares en biodynamie et élabore des vins vivants et émouvants. La cuvée Eclipsia, assemblage de pinot noir, de chardonnay et de pinot meunier, issus principalement de la récolte 2021, a été élevée deux ans sur lattes. La couleur nous intrigue déjà, d’un joli pêche/rose très pâle. Le nez, complexe, est dans un registre classique : mie de pain, brioche, poire et mirabelle, avec une pointe de noisette et de nougat. Très sec, il offre une bouche riche et ample, mais aussi tonique et vibrante. Portées par des bulles très fines, les saveurs s’étirent sur une longue finale où de délicats amers nobles appellent la table et un deuxième verre ! Délicieux apéritif, il accompagnera un poisson au beurre blanc, des ris de veau ou même des fish and chips.

Garde : de 8 à 10 ans

Vincent Couche Eclipsia Brut Champagne, 57,00 $, code SAQ : 15254986, 12,5 %, bio

