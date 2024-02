Les vins de la semaine

Les verres sont importants pour l’appréciation du vin. Mais il y a des limites : vous n’avez pas besoin de 30 verres différents ! On utilise de plus en plus un verre universel, approprié pour la dégustation de plusieurs styles de vin. Le plus important est la forme : recherchez la forme tulipe et privilégiez un verre le plus fin possible. Un tel verre sera parfait pour n’importe lequel des trois vins de cette semaine.