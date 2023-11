Pendant des années, la France et l’Italie se disputaient la première place mondiale en matière de production de vin. Mais la France viticole a subi de plus en plus d’aléas climatiques qui ont fait baisser ses rendements et ont laissé l’Italie s’installer confortablement en première place depuis une dizaine d’années. En 2023, la France est toutefois redevenue le premier producteur de vin au monde.

Abordable : un vrai bon « petit » Bordeaux

Offert au Québec depuis de nombreuses années, ce Château la Mothe du Barry Bordeaux Supérieur 2021 figure parmi les valeurs sûres à la SAQ. Loin du glamour des grands châteaux, c’est un vrai bon « petit » Bordeaux, authentique et sans chichi. Il est issu à 100 % de merlot, cultivé dans la partie nord de l’Entre-Deux-Mers, presque face à Saint-Émilion, de l’autre côté de la Dordogne. La couleur est d’un violet intense, et le nez très aromatique, bien typé Bordeaux mais aussi très fruité. Des notes de framboise, de cassis, de cerise ouvrent le bal, auxquelles s’ajoute un peu de cèdre, de tabac et de cacao pour plus de complexité. La bouche fait preuve d’une riche matière fruitée, portée par une fraîcheur tonique et sans bois aucun. Très sec, avec des tanins modérés, il appelle la table : côtelettes d’agneau, steak frites, brochettes bœuf, poivrons et champignons.

Château la Mothe du Barry Bordeaux Supérieur 2021, 17,00 $ (10865307), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Classique : parfait pour les braisés

Le Loup Blanc Le Régal Minervois 2021

Les journées raccourcissent et s’assombrissent. On sent l’arrivée imminente de l’hiver, et avec lui un attrait croissant pour des plats braisés et longuement mijotés, et pour les vins rouges qui leur font honneur. Ici, avec le Loup Blanc Le Régal Minervois 2021, c’est le grenache qui domine, avec son caractère très fruité, souple et caressant, complété par du carignan et un peu de syrah. Plutôt discret au nez – un passage en carafe lui fera du bien –, il offre une bouche gourmande, aux accents de cerise et de pomme rouge, avec une pointe florale. Très frais malgré ses origines sudistes, il se resserre en finale avec de légers tanins et une impression minérale. Juteux et savoureux, avec de la structure et de la profondeur, il accompagnera un braisé de bœuf à l’anis, un couscous à l’agneau, un tajine de poulet.

Le Loup Blanc Le Régal Minervois 2021, 24,35 $ (10405010), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Garde : un blanc pour la cave

Domaine Gueguen Chablis 2022

On ne pense pas toujours aux vins blancs pour la cave, et pourtant, ils sont nombreux à se développer gracieusement avec le temps. Le chablis en est un exemple classique. Celui du Domaine Gueguen, en conversion bio, est tout à fait délicieux en 2022, un très beau millésime. De couleur pâle, il s’ouvre sur un joli nez, très fin, aux accents de pomme verte, d’agrumes, de coquilles d’huîtres, d’amande et de crème. La bouche offre une texture ronde et caressante, avec un fruit bien mûr. Une fraîcheur tonique étire les saveurs en finale où se développent de nettes impressions minérales et salines. Harmonieux et complet, fruité et minéral, c’est le compagnon idéal pour des huîtres crues ou gratinées, un plateau de fruits de mer, un poisson poché au beurre blanc. Déjà très agréable à boire, il évoluera encore très bien quelques années.

Domaine Gueguen Chablis 2022, 29,55 $ (14216654), 12,5 %

Garde : 4 ou 5 ans