Il y a bien sûr des vins blancs réconfortants, plus ronds, pulpeux, voire chaleureux. C’est au hasard de mes dégustations que les trois vins de cette semaine sont rouges. Deux d’entre eux sont sous le signe du réconfort : des vins corsés, avec de la structure, qui appellent la table et les soirées interminables. Et un rouge nettement plus léger, complètement d’adon pour un repas classique de l’Action de grâce.

Classique : compagnon de table

Dans un millésime sauvé par les pluies de fin d’été – qui a été très chaud et extrêmement sec –, Carpineta a de nouveau élaboré un chianti tout ce qu’il y a de plus classique. Issu à 100 % de sangiovese, cultivé dans les collines à l’est de Sienne, il offre un nez plutôt discret, aux notes de sous-bois. En bouche, un fruit mûr, aux accents de cerise et de prune, sous-tend une matière ample, portée par une acidité très fraîche et des tanins bien présents. Il a tout le caractère savoureux du sangiovese : pas seulement délicieux, mais avec ce caractère terreux, végétal, minéral. Et cette structure, bâtie autour d’une acidité et de tanins marqués, qui en fait des vins tout indiqués pour la table. Sûrement trop tanique pour la sauce aux atocas, mais parfait pour une lasagne, un osso buco ou du bœuf braisé.

Carpineta Fontalpino Chianti Colli Senesi 2022, 23,90 $ (10854085), 13,5 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans

Aubaine : tour de force

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Causse-Marines Les Peyrouzelles Vin de France 2020

Avec 15 % d’alcool, ce vin est certes chaleureux, mais il fait preuve d’équilibre, difficile à atteindre avec un tel degré. Un tour de force possible entre les mains d’un vigneron aussi consciencieux que Patrick Lescarret, installé dans la région de Gaillac depuis 1993. Assemblage de duras, braucol, syrah, prunelart, jurançon, mauzac, loin de l’œil et sémillon, le vin est d’un violet profond. Le nez est aromatique et charmeur, puissant et doux, avec des notes de liqueur de mûre et de kirsch. La bouche est intense : riche et ample, avec un fruit mûr enveloppant. L’alcool apporte de la puissance, mais aussi de la structure. Le tout est porté par une fraîcheur surprenante et des tanins très fins, mais fermes. Nombre de vins de cette qualité, vivants et singuliers, produits dans des régions plus branchées, coûtent beaucoup plus cher. Gigot d’agneau et flageolets, confit de canard.

Causse-Marines Les Peyrouzelles Vin de France 2020, 25,55 $ (709931), 15 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans

Découverte : un rouge pour la dinde ou le poisson !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Gulfi Rossojbleo Terre Siciliane 2022

Ce vin est issu à 100 % de nero d’Avola, cépage qu’on associe à des vins ensoleillés et charnus. Matteo Catania, troisième génération au domaine, dit que le nero d’Avola donne des vins peu taniques, tout indiqués pour le poisson. J’ai toujours été plutôt incrédule. Cette fois, c’est tout à fait vrai ! Le vin est pâle, avec un nez délicat, à l’impression minérale et végétale, et aux notes d’olive noire, de terre, de cerise, d’épices. Très léger, il est aussi très frais, avec de l’éclat et de la vitalité. De très légers tanins apportent juste ce qu’il faut de relief à la finale aux accents de noyau de cerise. Après plusieurs essais d’accords avec les repas de dinde, j’en suis venu à privilégier des rouges frais et légers, très passe-partout, qui vous ravigotent le palais. Et il ira aussi très bien avec du poisson (aux tomates, olives noires et pancetta). Servir frais.

Gulfi Rossojbleo Terre Siciliane 2022, 23,40 $ (14923990), 11,5 %, bio

Garde : à boire