Une question qui revient régulièrement concerne les temps de garde suggérés : sont-ils à partir du millésime ou de la date de publication ? La seconde réponse est la bonne ! Si la garde indiquée aujourd’hui est de 3 ou 4 ans, je suggère donc que vous pouvez conserver le vin jusqu’en 2026 ou 2027. Ces suggestions sont généralement prudentes : il vaut toujours mieux boire son vin un peu trop jeune qu’un peu trop vieux !

Un projet d’autosuffisance qui fructifie

En 1997, la famille Ruivo achète une propriété de 140 hectares dans la région de Dão, au sud du Douro. Le but est de devenir autosuffisant en nourriture et en vin. Un hectare de vignes indigènes est planté pour subvenir aux besoins de la famille. Mais les vins sont très appréciés et le vignoble se développe. Il compte aujourd’hui 7 hectares de vignes cultivées en bio, au milieu de 7 hectares d’oliviers, 80 hectares de forêt et des pâturages. Le Lagar de Darei, assemblage de touriga nacional et de jaen surtout, est une excellente introduction aux vins de la région. Le nez dégage des effluves de fruits noirs, de terre, d’anis et d’épices. La bouche est solide, avec un fruit très mûr, mais encore croquant. Des tanins modérés mais fermes ajoutent de la fraîcheur et appellent la table : viandes grillées, poulet à la portugaise, boudin noir.

Lagar de Darei Tinto Dâo 2019, 16,90 $ (14988769), 13 %

Garde : 3 ou 4 ans

Abordable

Une belle complexité à petit prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Albert De Conti Cuvée des Conti Bergerac 2022

Située dans le Sud-Ouest, de part et d’autre de la Dordogne, la région de Bergerac cultive essentiellement les mêmes cépages que sa voisine Bordeaux. Réputée pour ses vins blancs doux, elle produit aussi d’excellents blancs secs, au profil singulier. La Cuvée des Conti est issue d’un assemblage en parts égales de sauvignon blanc et de sémillon, avec un soupçon de muscadelle, fermentée en cuve inox et élevée environ huit mois sur lies. Au nez, le sauvignon s’exprime avec des notes de buis, de groseilles et d’agrumes. En bouche, le sémillon prend sa place avec une certaine ampleur, de la texture, une pointe de miel, de cire d’abeille et de jolis amers. Les saveurs sont moins fruitées et une impression minérale s’étire en finale. La complexité est étonnante à ce prix. Fait pour la table : poisson au beurre blanc ou en tempura, volaille à la crème.

Albert De Conti Cuvée des Conti Bergerac 2022, 18,75 $ (858324), 13,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Découverte

Délicieux et tout en finesse

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine de Gramenon Poignée de Raisins Côtes du Rhône 2022

Trop souvent, je ne suggère pas certains vins parce que leur disponibilité est limitée. C’est le cas de ceux du Domaine Gramenon. Et pourtant, c’est un des meilleurs domaines de la vallée du Rhône, voire de France. Je ne peux pas m’empêcher de proposer ce vin si délicieux. Hormis le domaine, certifié en bio et en biodynamie, géré par un duo mère et fils, la découverte, c’est aussi le côté fin et gourmand du grenache, qui donne souvent des vins costauds. Ce Poignée de Raisins Côtes du Rhône 2022 est tout en finesse. Le nez est parfumé, avec des notes de mûre, de cerise, de garrigue, de poivre et une pointe animale. La texture est soyeuse, portée par une fraîcheur tonique. Des tanins très fins s’égrènent sur une finale caillouteuse, avec de la mâche. Il s’ouvre beaucoup à l’aération. Côtelettes d’agneau, petits farcis, rôti de porc et légumes racines.

Domaine de Gramenon Poignée de Raisins Côtes du Rhône 2022, 29,85 $ (14827615), 14 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans