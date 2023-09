La France est depuis des décennies le premier ou deuxième producteur de vin en importance au monde – alternant sa position avec l’Italie. Avec près de 800 000 hectares de vignes, une multitude de terroirs et de cépages indigènes, le pays offre une richesse viticole presque inégalée. Nombre de ses vins sont des références à l’échelle mondiale. En voici trois, de régions bien distinctes, qui sont d’authentiques expressions de leurs terroirs.

Abordable : cap vers Jurançon

Le vignoble de Jurançon s’étend au pied des Pyrénées, au sud-est de Pau. Petit vignoble de 800 hectares, il a presque disparu au début du XXe siècle. L’appellation Jurançon s’applique aux vins doux, qui ont longtemps fait sa gloire, élaborés avec du petit manseng. Sinon, on ajoute la mention « sec ». C’est alors le gros manseng, l’autre principal cépage indigène qui est prédominant. Ici, il est assemblé à du camaralet et donne un vin singulier. Sa couleur est soutenue et son nez, aromatique, offre des notes de fruits et d’agrumes confits, de foin, de miel de sarrasin. Complètement sec, le vin est riche, ample, mais porté par une acidité fringante qui lui confère beaucoup de tension. Un resserrement en finale laisse une légère impression tannique qui perdure sur une finale aux notes minérales. Volaille à la crème, risotto aux champignons, fromages fermes.

Domaine Cauhapé Chant des Vignes Jurançon Sec 2020, 18,65 $ (11481006), 14,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Classique : du cabernet franc pur jus

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cep by Cep Saumur-Champigny 2022

Ce vin issu à 100 % de cabernet franc en a toutes les marques distinctives : une couleur violacée profonde et des arômes intenses qui allient le fruit et le végétal – framboise, violette, cèdre, graphite. Mais là où on décèle le travail minutieux des vignerons (on est sur un vin de négoce, c’est-à-dire que les raisins ont été achetés), à la vigne comme au chai, c’est dans tout l’éclat, la vitalité et l’impression de transparence qui se dégagent du vin. Un superbe fruit mûr lui donne de la chair et une texture caressante. Des tannins bien présents sont fermes, mais mûrs et gourmands. Une acidité tonique porte le tout et la finale s’étire sur une impression minérale. Délicieux, il appelle la table : magret de canard aux petits fruits, poulet rôti aux chanterelles, salade de légumes grillés.

Cep by Cep Saumur-Champigny 2022, 23,90 $ (12424767), 13,5 %

Garde : 4 ou 5 ans

Découverte : lumière sur une région méconnue

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Fabien Jouves Cahors Cochon de Dieu 2022

Cahors a longtemps vécu dans l’ombre de Bordeaux. Pourtant la région jouit d’un terroir original et d’un cépage indigène qui s’en imprègne à merveille lorsque cultivé avec soin. Longtemps associée à des vins denses et puissants, la région produit aujourd’hui un large éventail de styles. Cette cuvée de Fabien Jouves, élaborée de façon très naturelle comme tous ses vins, provient du secteur le plus élevé de l’appellation et se veut un vin de soif. Il déborde en effet de fruit et de fraîcheur ! D’un violet profond et éclatant, le vin s’ouvre sur un nez aromatique, d’une grande pureté, avec des notes minérales, caillouteuses, de bleuets, de mûres, de violette et de graphite. Très sec, tonique et gouleyant, il est léger, mais avec juste ce qu’il faut d’aspérités tanniques et de mâche. Saucisses grillées, hamburger, tartare de bœuf, salade de betteraves.

Fabien Jouves Cahors Cochon de Dieu 2022, 23,95 $ (14426117), 12 %

Garde : 1 ou 2 ans