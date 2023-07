Le vin est tellement plus qu’une simple boisson. Il est chargé d’histoire, de culture, de traditions. Dans cette rubrique, je vous présente un vin issu de la complantation, qui est tout simplement la présence de plusieurs cépages dans une même parcelle. Cette méthode a un effet positif sur la biodiversité, l’environnement, la santé des vignes, et on voit de plus en plus de vignerons y retourner.

Abordable : un voyage dans le temps

Les Criollas sont un groupe de cépages argentins, datant de la période coloniale, issus de cépages européens et de leurs croisements. Longtemps utilisés pour l’élaboration de vins bas de gamme, ils étaient aussi, dans un contexte paysan, la source du vin honnête de tous les jours. C’est ce que ce vin, le Paso a Paso Las Criollas de Don Graciano Vin d’Argentine 2021, cherche à reproduire. Issus d’une complantation de criolla, de moscatel rosado, de pedro gimenez et de torrontes, les raisins fermentent ensemble, spontanément. Très aromatique, avec des notes muscatées, de fleurs et d’orange, le vin est sec, léger et très frais. Simple, mais très sympathique, et un voyage dans le temps. Apéro, crudités, melon et prosciutto.

Paso a Paso Las Criollas de Don Graciano Vin d’Argentine 2021, 19,90 $ (15102000), 12,2 %

Garde : à boire

Garde : un grüner veltliner complexe

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domäne Wachau Grüner Veltliner Kirnberg Smaragd Wachau 2021

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de vignobles autrichiens étaient complantés. On trouvait peu de vignobles plantés exclusivement avec du grüner veltliner. Aujourd’hui, beaucoup des meilleurs vignobles qui longent le Danube lui sont réservés. Ceux de la région de Wachau comptent parmi les meilleurs. Kirnberg est le nom du vignoble, situé sur la rive sud du Danube. Smaragd dénote les raisins les plus mûrs et souvent les vins les plus complexes. Celui-ci, le Domäne Wachau Grüner Veltliner Kirnberg Smaragd Wachau 2021, offre une bouche ample, à la texture ronde et juteuse, avec des accents de poire, d’agrumes, d’herbes et d’épices, portée par une acidité salivante. La finale, plus tendue, s’étire sur une impression minérale et épicée. Wiener schnitzel, morue noire au miso, volaille rôtie et légumes racines.

Domäne Wachau Grüner Veltliner Kirnberg Smaragd Wachau 2021, 39,50 $ (15168148), 13,5 %

Garde : de 6 à 8 ans

Découverte : redécouvrir le Moscato d’Asti

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Bera Canelli Moscato d’Asti 2021

On associe le Piémont au cépage nebbiolo. Mais le cépage moscato (muscat blanc à petits grains) y est un des plus cultivés, principalement pour la production d’Asti : un vin doux, pétillant et très simple, sinon pire. Cependant, le Moscato d’Asti, lui, est d’une qualité moyenne nettement supérieure et d’un charme fou ! Le muscat donne des vins le plus souvent très sucrés. Le Moscato d’Asti est sucré, mais plutôt de demi-sec. Sa délicate effervescence contribue à atténuer sa sucrosité. C’est une explosion d’arômes au nez, avec des notes de fleurs et de raisins frais. En bouche, c’est léger, frais, juteux, et tellement réjouissant. Vin de dessert par excellence pour journées chaudes, pour accompagner des fraises ou des pêches fraîches. Évitez les desserts très sucrés !

Bera Canelli Moscato d’Asti 2021, 23,35 $ (13913440), 5,5 % (actuellement offert en ligne, en succursale dès le 24 juillet)

Garde : à boire