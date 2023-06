Il n’y a aucun doute que le Québec fait aujourd’hui les meilleurs vins de sa très courte histoire viticole. Mais ça reste une petite industrie, avec de très petits volumes. Et, fait réjouissant, certains domaines voient toute leur production s’envoler en quelques heures. Quelques bons vins québécois sont à découvrir ; voici une suggestion, ainsi que deux terroirs d’ailleurs à déguster.

Local

Pimpant rosé

La Cantina est un vignoble planté à Oka entre 2015 et 2022 par Daniel Lalande, propriétaire du Vignoble de la Rivière du Chêne à Saint-Eustache. Trente hectares, qui bénéficient de l’influence modératrice du lac des Deux Montagnes, accueillent chardonnay, pinot noir, riesling et vidal. À la suite d’un hiver rigoureux, la récolte de 2022 a été très faible, c’est pourquoi le vignoble a pris la décision de ne pas offrir cette cuvée à la SAQ. Le peu de chardonnay, de pinot noir et de riesling récoltés est donc tout allé dans cette cuvée 2022, complétée avec près de 20 % de vidal. Très pâle, le vin offre un nez délicat de pêche et de poire, d’herbes et d’agrumes. La bouche est leste, avec une texture caressante, mais aussi portée par une acidité pimpante et de très légers amers. Idéale avec une salade de crevettes, de pastèque et feta.

La Cantina Vallée d’Oka Rosé du Calvaire Vin du Québec 2022, 20,00 $ (13835648), 13 %, offert dans certaines épiceries, micro-cavistes, au vignoble et sur son site web.

Garde : à boire

Abordable

Charmant et vibrant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Clos Bellane Altitude Rosé Côtes du Rhône 2022

Ce vin est aussi une aubaine : il est beaucoup plus complet que bien d’autres au même prix. On connaît la qualité du Clos Bellane, dont je vous ai maintes fois vanté les vins. Le rosé charme de nouveau en 2022 avec une couleur très pâle et un nez séduisant, fin et très frais, qui évoque la pêche, la framboise, les fleurs et la garrigue. La bouche fait preuve de matière, avec un léger gras, du relief et même une certaine mâche en finale. Le tout, porté par une acidité vibrante, est surtout plein d’éclat et de vitalité. Très harmonieux, ce 100 % grenache fait preuve d’une grande buvabilité et sera tout à sa place à l’apéro comme à table. Saumon grillé, ratatouille, tarte aux tomates, pan bagnat ou salade niçoise.

Clos Bellane Altitude Rosé Côtes du Rhône 2022, 21,45 $ (12513567), 12,5 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Classique

Un choix sûr

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Georges Descombes Brouilly 2020

On peut acheter les vins de Georges Descombes les yeux fermés. Son éthique de travail irréprochable, à la vigne comme au chai, donne naissance à de véritables vins de terroirs, authentiques et transparents, qui sont toujours un bonheur à boire. Le Brouilly 2020 ne déroge pas à la règle. Issu du plus grand cru, en surface, du Beaujolais, et le plus au sud, il en offre tout le charme fruité. Le nez est affriolant, avec tout plein de petits fruits rouges. Complet et rassasiant en bouche, il fait preuve de beaucoup d’éclat et de fraîcheur, avec de légers tanins, très fins, qui s’étirent en finale. De délicates notes florales et herbacées ajoutent du relief. Hyper harmonieux et délicieux, avec aussi de la matière, de la profondeur et de la complexité. Salade de foies de volaille, salade de betteraves, steak frites, poulet rôti.

Garde : 2 ou 3 ans

Georges Descombes Brouilly 2020, 32,00 $ (12494028), 13,5 %