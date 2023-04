Le tartare du moment vaut le détour : bœuf au sésame, lime, kéfir et gingembre, servi sur croûton au levain maison et avec verdure cultivée sur place.

La microbrasserie 4 Origines a lancé ses activités il y a cinq ans dans Griffintown, flairant l’effervescence du quartier. L’an dernier, les quatre copropriétaires ont décidé d’ouvrir Origine Brass à Dorval, cette fois sans mesurer l’impact que cette nouvelle proposition gourmande aurait dans leur patelin de l’Ouest-de-l’Île.

« Les vendredis, on doit absolument prendre des réservations, car c’est toujours plein, nous apprend Keegan Kelertas, vice-président aux opérations. On est vraiment surpris, on ne pensait jamais avoir autant de monde. »

Bien sûr, les gens ont retrouvé le goût de sortir avec la fin de la pandémie — les fûts comptent pour 35 % des ventes de bières 4 Origines, c’était seulement 5 % quand la COVID-19 faisait rage —, mais c’est la qualité du menu qui assure le succès d’Origine Brass. « Il y a beaucoup de chaînes dans l’Ouest, on voulait donc se distinguer avec une offre un peu plus raffinée, nous dit le président Micheal D’Ornellas. Évidemment, il y a des gens qui nous perçoivent au départ comme une brasserie, mais beaucoup reviennent à cause de la bouffe qui est de meilleure qualité. »

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE La pizza pesto et prosciutto, l’une des huit variétés de pizzas maison, cuites sur pâte de levain

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Relevées à souhait, les crevettes à la jerk, juteuses et charnues, sont sautées avec salsa à la mangue et lait de coco.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Michael D’Ornellas, président, Keegan Kelertas, vice-président des opérations, et Natasha Chugh, cheffe d’Origine Brass

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE L’équipe de brasseurs de 4 Origines (Duncan Cowie, Braden Richards et Howard Aquino) compte désormais sur une usine digne de ce nom, construite dans le même édifice du boulevard Hymus, à Dorval. On peut y brasser 6000 hectolitres de bière par année, comparativement aux 1500 qui sont brassés dans la succursale originale de Griffintown. 1 /4







On a ainsi donné carte blanche à la cheffe Natasha Chugh, qui a d’ailleurs formellement interdit que l’on prenne des burgers en photo ! « Le burger de bœuf et le burger de poulet frit restent nos plats qui se vendent le mieux, mais Natasha nous propose aussi une carte spéciale qui est renouvelée toutes les semaines, explique Keegan. On la place bien en vue sur les tables, et dès qu’on a fait ça, les ventes de nos spéciaux ont explosé. »

Tartares, crevettes à la jerk, tostada au chou-fleur, salade de pieuvre et betteraves, cocktails maison et vins nature, on est en effet bien loin de la bouffe de taverne. Origine Brass offre aussi l’une des seules pizzas de levain de l’Ouest-de-l’Île.

On travaille donc en cuisine comme on le fait dans la brasserie, qui souligne le 22 avril ses cinq ans, notamment avec neuf bières inédites, dont trois collaborations, l’une avec Sir John, de Lachute, une deuxième avec la Brasserie générale, de Québec, et une troisième avec Third Moon, de Milton, au sud de Torontoz — les malts utilisés pour ce brassin proviennent à moitié du Québec, à moitié de l’Ontario. À découvrir lors de votre prochaine virée dans l’Ouest-de-l’Île !

2220, boulevard Hymus, Dorval