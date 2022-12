Toujours dans l’esprit des Fêtes, je propose encore cette semaine des vins effervescents, mais cette fois 100 % québécois ! Plusieurs vins d’ici sont vendus à la SAQ, mais encore plus se trouvent dans le réseau des épiceries fines et restaurants-cavistes. Les deux premiers sont dans les succursales de la société d’État et l’autre est sur les tablettes de différents commerçants, qui offrent beaucoup des vins québécois les plus recherchés. J’apprécie particulièrement ces trois bouteilles parce qu’elles sont de justes expressions de notre terroir.

Frais et éclatant

« L’expérience nous a appris qu’un raisin en santé exige un minimum d’intervention au chai », lit-on sur le site du Domaine Bergeville. Voilà qui explique le travail exceptionnel d’Ève Rainville et de Marc Théberge : une viticulture en biodynamie, un énorme respect pour l’environnement et la biodiversité, ainsi que des vinifications très naturelles. Ils ont fait des mousseux leur spécialité, parce que le Québec est en effet une véritable terre de bulles. Le Blanc Brut 2020, issu de la méthode traditionnelle, enchante par sa fraîcheur et son éclat fruité. Élaboré avec du frontenac blanc et gris, avec un peu d’acadie, de st-pépin et un chouïa de pinot, il s’ouvre sur des notes de pomme jaune et verte, de fleurs blanches et de zestes. Très peu dosé, il offre une bouche droite et tendue, équilibrée par une matière fruitée juteuse. Une délicate impression minérale prolonge une finale sapide qui appelle un deuxième verre.

Domaine Bergeville Le Blanc Brut 2020, 29,85 $ (13374562), 13 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans

Une qualité qui ne cesse de croître

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ L’Orpailleur Brut

Pionnier de la viticulture au Québec, le Vignoble de l’Orpailleur fête ses 40 ans. Les vins québécois ont aujourd’hui la cote, mais il en était tout autrement pendant de longues années. Le travail accompli par les équipes de l’Orpailleur, leur persévérance et leur détermination ont joué un rôle primordial dans le développement de la viticulture au Québec. Soulignons cette importante contribution avec un des tout premiers mousseux québécois, dont la qualité ne cesse de croître depuis sa première mouture en 1991. Seyval et vidal composent cette cuvée, élaborée selon la méthode traditionnelle avec un élevage de 18 mois. Un nez très fin annonce sa nordicité avec des arômes de champs en fleurs, d’herbes et de foin sucré qui se mêlent à ceux de poire et de pomme jaune. La bouche est fraîche et tonique, portée par des bulles fines et persistantes, et de délicates notes briochées en finale.

L’Orpailleur Brut, 30,50 $ (12685625), 12 %

Garde : de 3 à 5 ans

Ça réveille les papilles !

PHOTO TIRÉE DU SITE D’EN ROUE LIBRE En Roue Libre Pet Nat 2021

En Roue Libre est le projet personnel de Geneviève Thisdel, chef de culture au vignoble Les Bacchantes, à Hemmingford. Ses vins, produits en très petites quantités, sont offerts dans certains restaurants-cavistes et épiceries fines, mais il y en a un peu partout dans la province. Son pet nat est un modèle du genre : toute la légèreté, le fruité et la buvabilité voulus, sans aucun des défauts qui affublent trop souvent ce style de vin. Élaboré entièrement avec du vidal, il offre un nez très frais et printanier, aux accents de pomme verte, d’agrumes et de fleurs blanches, qui vous colle de suite un sourire aux lèvres. Très sec en bouche, tonique et pimpant, tout en enveloppant la bouche d’une très jolie matière fruitée, portée par une douce effervescence. Plein de vitalité, avec une finale cristalline sur des notes de pomme verte.

En Roue Libre Pet Nat 2021, de 35 $ à 37 $ (épiceries fines), 11 %

Garde : à boire