Vous connaissez sans doute le Carpineto Dogajolo et le chardonnay Le Bonheur. Ce rouge d’Italie et ce blanc d’Afrique du Sud sont parmi les chouchous des Québécois. Ils se situent tous deux dans le top 10 des ventes à la Société des alcools du Québec (SAQ). Envie de changer ? Voici quelques suggestions qui devraient vous combler.

La Toscane à petit prix

Pour ceux qui souhaitent goûter à autre chose que le Carpineto Dogajolo sans quitter la Toscane, la cuvée Citto de la maison Volpaia est tout indiquée. Ce domaine, situé dans le village de Radda, élabore un rouge bio vendu sous la barre des 20 $. Il fera beaucoup d’heureux autour d’un spaghetti sauce bolognaise. Contrairement au Carpineto, le Citto n’est pas élevé en fûts de chêne. On met ainsi en valeur les parfums de prune, de mûre et de fines herbes. Ces arômes se retrouvent dans une bouche aux tannins soyeux et subtilement capiteux. Comme le Carpineto, le Citto contient du cabernet-sauvignon et du sangiovese, un assemblage moderne.

Volpaia Citto Toscana 2020, 16,85 $ (14044653), 13 %, bio

Un cran au-dessus

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Mitolo Cinquecento Sangiovese Méridionale 2019

Qui dit vin italien dit sangiovese. Cette variété de raisin est la vedette du pays et se trouve peu ailleurs dans le monde. C’est pourquoi le vigneron Frank Mitolo l’a plantée dans son pays d’adoption : l’Australie. Le résultat est surprenant. Les fruits sont récoltés dans la partie sud de McLaren Vale, puis le vin est vinifié en fûts français et américains. Puissant, épicé et un peu terreux, le vin est typique du cépage. Un petit tour en carafe permettra d’assouplir ses tannins et d’exprimer ses parfums de fruits. Cette curiosité va animer le repas.

Mitolo Cinquecento Sangiovese Méridionale 2019, 37,50 $ (14930698), 14,5 %

Chardonnay pas cher

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Emiliana Adobe Chardonnay Reserva Valle Casablanca 2021

Le vignoble Le Bonheur, en Afrique du Sud, porte bien son nom : il élabore des vins dont le goût et le prix ont tout pour rendre heureux. Mais de l’autre côté de la planète, au Chili, le domaine Emiliana fait lui aussi des heureux. Dans la vallée de Casablanca, les vignes sont plantées à quelques kilomètres de l’océan Pacifique. Le vent frais chasse les maladies et permet au vignoble de travailler sans pesticides. Dans le verre, l’attaque citronnée est suivie de parfums de fruits mûrs, de poire, de pomme et d’une texture crémeuse. C’est un bon choix avec la dinde.

Emiliana Adobe Chardonnay Reserva Valle Casablanca 2021, 15,90 $ (14195460), 12,9 %, bio

Traditionnelle Bourgogne

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine du Bicheron Mâcon Péronne Chardonnay 2019

Le chardonnay est l’une des variétés de raisin qui se sont le mieux adaptées aux différents terroirs et climats dans le monde. Dans le Mâconnais, entre Beaune et Lyon, il retrouve son lieu d’origine et il s’exprime avec beaucoup de complexité dans cette cuvée du domaine du Bicheron. Les parfums de fleurs et de fines herbes se mêlent à ceux d’ananas. Les arômes de fumée laissent croire que le vin a fait un élevage en fût de chêne, mais ce n’est guère le cas. Le contact prolongé avec les lies apporte ces parfums cendrés et cette texture plus crémeuse. Divin !

Domaine du Bicheron Mâcon Péronne Chardonnay 2019, 20,60 $ (11387546)