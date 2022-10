Charmeur à la vue avec sa couleur pâle et brillante, il l’est encore plus au nez, avec tout l’éclat fruité du gamay.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Des arômes affriolants de petits fruits rouges dominent, avec quelques notes d’épices et d’herbes. Léger, sec, il fait preuve de tout autant d’éclat en bouche, avec beaucoup de fraîcheur. Simple, mais très bien fait et délicieux, il est la preuve que le contenant n’a rien à voir avec la qualité. Bravo au vigneron de nous offrir un bon vin de tous les jours à très bon prix et dans un format tellement plus écoresponsable ! Servi frais, il est tout indiqué pour une cuisine sans chichi : charcuterie, poulet rôti, steak frites, pizza.

Christophe Pacalet Les Marcellins Beaujolais 2021, 59,50 $ 3L (14736713), ce qui est l’équivalent de 14,88 $ pour une bouteille de 750 ml. Dans ce format, il est vendu 18,20 $ (14349051)

Garde : à boire (la boîte se gardera huit semaines une fois entamée).