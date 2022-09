Découverte : un vieux et savoureux cépage toscan

Le ciliegio est un vieux cépage toscan. Il est un parent du sangiovese ; l’autre étant le calabrese montenuovo, maintenant disparu.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Traditionnellement assemblé avec du sangiovese dans les vins de Chianti, il est rarement vinifié seul. Son nom viendrait de ses arômes de cerise et de son caractère fruité.

On trouve en effet un peu de cerise ici, au nez et en bouche, mais le vin est surtout fortement typé italien, soit très sec, avec beaucoup d’arômes non fruités.

Ce Fattoria Fibbiano Ciliegiolo Toscana 2019 offre un fruit mûr, mais aussi beaucoup de notes qui rappellent le sous-bois, la garrigue, le thé noir, l’anis, le tout avec une pointe florale.

La bouche est charnue, d’abord fruitée puis très vite ferme, avec des tanins modérés mais qui ont de la mâche. Savoureux, et fait pour la table, à servir avec un braisé de bœuf aux carottes, un osso buco ou des pâtes sauce ragù.

Fattoria Fibbiano Ciliegiolo Toscana 2019, 26,60 $ (14997964), 14 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans