Lieux communs : vin de ville

Les années nomades et expérimentales de l’étiquette de vin (et maintenant de cidre et de piquette) Lieux communs ont porté leurs fruits. Après quatre vendanges, le quatuor de vignerons s’enracine un peu plus, avec des vignes à Oka puis un chai urbain, le premier à Montréal. Nous lui avons rendu visite dans un local près du Marché central.