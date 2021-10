Les cépages ont tous une identité aromatique. Les notes d’agrumes sont généralement très présentes dans les vins de sauvignon blanc, et celles de poivre dans ceux de syrah. Mais le terroir et les choix du vigneron ont tout autant, sinon plus, d’influence sur le caractère du vin. Et heureusement ! C’est ce qui contribue à la diversité incroyable parmi des vins issus du même cépage.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Syrah gouleyant et frais

Cette cuvée est élaborée entièrement avec de la syrah, issue des terroirs du nord-ouest de la Sicile. On n’aurait pas tort de s’attendre à un vin charnu, chaleureux. Mais il n’en est rien ! C’est un vin frais, gouleyant, au fruité croquant ; un vrai délice et d’un excellent rapport qualité-prix. Le vin a la couleur violacée typique du cépage. Le nez est appétissant, tout en petits fruits rouges, avec de jolies notes florales. Très frais et hyper sec en bouche, il fait preuve d’éclat et de gourmandise, avec un certain grain à la texture qui apporte du relief. De légers tanins lui apportent de la structure et en font un vin tout indiqué pour la table. Hyper polyvalent, il se sert rafraîchi avec une pizza, des pâtes avec saucisse et roquette, voire un poisson aux tomates, câpres et olives noires.

Garde : 1 ou 2 ans.

Vino Lauria Vino a Gogo Terre Siciliane 2020, 15,35 $ (14420031), 13,55 %, bio.

Un sauvignon tout en relief

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Marqués de Cáceres Excellens Rueda 2020

Dans cette cuvée, le sauvignon blanc cultivé à Rueda, au nord-ouest de Madrid, donne exactement ce à quoi on s’attend. Le vin s’ouvre sur un nez expressif avec des arômes d’agrumes, de pomme verte, de pêche dure, et quelques notes d’herbes fraîches. En bouche, il est fruité et juteux, dénué de toute verdeur, avec un caractère plus mûr que des sauvignons issus de climats plus frais. Il fait preuve de beaucoup de fraîcheur, mais est aussi doté de matière, d’une certaine puissance, qui en fait plus un vin de repas que d’apéro. De légers amers, des notes d’écorce d’agrumes, apportent du relief et confirment sa place à table. Pas le plus complexe, mais drôlement bien ficelé, il est tout indiqué pour accompagner un poisson avec un beurre blanc au pamplemousse, un risotto aux fruits de mer ou une salade d’agrumes et d’avocat.

Garde : 2 ou 3 ans.

Marqués de Cáceres Excellens Rueda 2020, 16,90 $ (14365617), 14 %.

Classique Crozes-Hermitage

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Les Vins de Vienne Crozes-Hermitage 2019

Un autre vin élaboré entièrement avec de la syrah, qui ne pourrait être plus différent du premier. On est ici dans le nord de la vallée du Rhône, le fief de ce cépage. Les vins de Crozes-Hermitage peuvent varier beaucoup en style, mais on a ici une expression tout à fait classique. Le nez est très aromatique, parfumé, avec des notes de mûre, de violette, d’olive noire, de viande fumée, de bacon et d’anis. La bouche est riche, mûre et intense, avec beaucoup de matière, mais sans tomber dans la lourdeur : une acidité fraîche équilibre le tout. Des tanins modérés mais fermes, couplés à cette matière, en font assurément un vin pour la table, tout indiqué pour l’automne et sa cuisine plus roborative : bœuf braisé à l’anis, navarin d’agneau aux olives noires, magret de canard aux mûres.

Garde : de 4 à 6 ans.

Les Vins de Vienne Crozes-Hermitage 2019, 28,30 $ (10678229), 13 %.