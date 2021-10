Alcools

Cépages multiples, vins diversifiés

Combien existe-t-il de cépages ? Difficile à dire, comme de nombreuses vignes sont aussi cultivées pour produire des raisins frais et secs. Et plusieurs pays n’ont pas de statistiques très fiables. Mais il est certain qu’il existe dans le monde environ 10 000 cépages cultivés pour la production de vin. Après la crainte de voir le monde envahi par le cabernet sauvignon et le chardonnay, on se réjouit aujourd’hui de la multitude de cépages cultivés ; alliés au terroir, ils sont la source de la grande diversité du vin.