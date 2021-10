Combien existe-t-il de cépages ? Difficile à dire, comme de nombreuses vignes sont aussi cultivées pour produire des raisins frais et secs. Et plusieurs pays n’ont pas de statistiques très fiables. Mais il est certain qu’il existe dans le monde environ 10 000 cépages cultivés pour la production de vin. Après la crainte de voir le monde envahi par le cabernet sauvignon et le chardonnay, on se réjouit aujourd’hui de la multitude de cépages cultivés ; alliés au terroir, ils sont la source de la grande diversité du vin.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un nouveau Meinklang

De la joie, de la légèreté, de la simplicité : ça résume bien ce vin rosé effervescent d’Autriche. Produit par la famille Michlits au domaine Meinklang, bien connu au Québec et toujours fiable, ce Meinklang Prosa est élaboré essentiellement avec les cépages rouges indigènes du pays : zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent. Rien de très complexe dans cette cuvée, mais tout le plaisir de la simplicité : elle offre des arômes de fraises des champs, de canneberges, avec quelques notes de fleurs séchées et d’herbes. La bouche est savoureuse, tonique, tout en légèreté, avec des bulles fines et un léger grain à la texture. Très faible en alcool, c’est un vin tout indiqué pour l’apéro ou le brunch, avec une salade de crevettes nordiques, une salade de tomates, feta et herbes fraîches, du saumon fumé, voire un plateau de charcuterie.

Meinklang Prosa Vin d’Autriche 2020, 20,40 $ (14651824), 10,5 %, bio

Garde : à boire

Cépage sicilien tout en relief

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Feudo Disisa Grillo Sicilia 2019

Le grillo est un cépage blanc très cultivé en Sicile. Il est né dans l’île d’un croisement entre le catarratto, un autre cépage indigène très populaire, et le muscat d’Alexandrie. On le retrouve surtout dans l’ouest de l’île, où il sert à l’élaboration des vins de Marsala. Mais il peut aussi donner des vins blancs secs, non fortifiés (comme le sont ceux de Marsala), comme ce Feudo Disisa Grillo Sicilia 2019. Peu aromatique et peu fruité, le nez offre de discrètes notes d’agrumes, de pomme verte, avec une impression saline, voire de saumure. Il s’exprime plus en bouche où, malgré un taux d’alcool très raisonnable, il fait preuve de matière et de relief, avec un certain grain et de très légers amers. Plus en texture qu’en fruit, comme peuvent l’être un muscadet ou un petit chablis, par exemple. Tout indiqué pour des poissons simplement grillés, arrosés d’une bonne huile d’olive.

Feudo Disisa Grillo Sicilia 2019, 19,75 $ (13675533), 12,5 %

Garde : de 3 à 5 ans

Le charme fruité du frappato

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Vino Lauria Frappato Scoglitti 2019

Le frappato, un autre cépage indigène à la Sicile, est cultivé surtout dans le sud-est de l’île. C’est de là, près du petit village de Scoglitti, que provient le frappato pour cette cuvée. Cultivé dans des sols sablonneux, il donne ici un vin pâle, parfumé, qui met de l’avant tout le charme fruité du cépage, avec un nez affriolant de petits fruits rouges croquants et de fleurs. Tout aussi frais et croquant en bouche, avec une pointe d’épices et un fruité éclatant, très cerise, ce Vino Lauria Frappato Scoglitti 2019 est sec, hyper frais et gouleyant. Des tanins modérés, mais fermes, apportent du relief et appellent la nourriture. Servi frais, il sera très polyvalent à table : charcuteries, poulet rôti, saumon grillé aux tomates, pâtes saucisse et rapini, pizza.

Vino Lauria Frappato Scoglitti 2019, 20,65 $ (13288630), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans