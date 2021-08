Je continue de me fâcher chaque fois que je tombe sur une bouteille lourde. Le conditionnement et le transport du vin comptent pour environ 50 % de son empreinte environnementale. Plus la bouteille est lourde, plus cette empreinte est importante, et pourtant totalement injustifiée. Voici donc trois suggestions plus légères, littéralement.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Aussi léger au goût qu’en alcool

La région du Vinho Verde, dans le nord du Portugal, produit des vins frais et légers, parfaits par temps de canicule ou pour ceux qui cherchent des vins moins alcoolisés. Celui-ci en est un parfait exemple. De couleur pâle, il offre un joli nez, frais et fruité, aux accents de pêche, de pamplemousse et d’orange, avec une pointe de bonbon qui rappelle la gomme balloune. Tout aussi fruité en bouche, il est sec, avec un tout petit peu de gaz carbonique qui ajoute à sa fraîcheur. Simple et très léger, il fait néanmoins preuve d’une bonne tenue. Très bien fait, et à bon prix, il est tout indiqué pour un apéro ou un pique-nique, seul ou avec des tacos de poisson, des sushis ou un poisson grillé avec salsa aux pêches.

Borges Quinta de Simaens Vinho Verde 2020, 15,20 $ (14042068), 11,5 % Garde : à boire

Discret et frais

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Croix Gratiot Picpoul de Pinet 2020

Installé dans les collines qui surplombent l’Étang de Thau et la Méditerranée, le domaine de la Croix Gatiot nous offre ici un très joli picpoul. Picpoul de Pinet est l’appellation. Picpoul, ou piquepoul, est le cépage. Autorisé dans plusieurs assemblages du sud de la France, il est ici l’unique cépage. La couleur est pâle et le nez discret, mais très joli, frais, délicat, avec des notes fruitées de poire et de melon miel. La bouche est à la fois ronde et fraîche, juteuse et tonique. Sec, frais et léger, avec une délicate impression saline et un certain grain à la texture, il s’étire en finale sur des notes d’agrumes. Aussi parfait pour des journées chaudes, en apéritif ou avec des huîtres fraîches, des crevettes grillées aux agrumes ou des acras de morue.

La Croix Gratiot Picpoul de Pinet 2020, 19,35 $ (14726945), 12,5 % Garde : 1 ou 2 ans

Plus costaud, mais équilibré

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Mas des Capitelles La Catiède Faugères 2019

À l’opposé des précédents, voici un vin charnu, riche en alcool, mais d’un équilibre sans faille. Ce sont ces magnifiques terroirs de schistes de Faugères, combinés avec une certaine altitude (250 m) et des vents du Nord, qui confèrent aux vins une fraîcheur surprenante. Tout comme, bien sûr, un travail irréprochable à la vigne. Ici, de vieux carignans sont assemblés avec grenache, syrah et mourvèdre. Le vin s’ouvre sur un très joli nez, aux accents de mûre, de framboise, de violette et de ronces. La bouche est charnue, mais aussi fraîche et gourmande, sans lourdeur aucune. Des arômes de crème de mûre et quelques notes viandées se développent en bouche, où la matière est mûre, enrobante, et les tanins, modérés. Un autre arrivage du même vin est prévu en octobre. À déguster avec magret aux mûres, confit de canard et côtelettes d’agneau grillées.

Mas des Capitelles La Catiède Faugères 2019, 19,55 $ (12798742), 14 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans