En attendant de pouvoir la serrer dans ses bras, voici cinq bouteilles pour lever son verre à la santé de sa mère.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Bulles rosées

Le look, le goût, le prix, cette bouteille a tout pour plaire ! Elle est produite dans le sud de la France par le domaine Jeanjean. La productrice, Brigitte Jeanjean, s’est inspirée de l’engouement pour les vins effervescents ainsi que pour le rosé afin de créer ce nouveau produit. Vinifié de la même manière qu’un prosecco, le vin est élaboré en majorité avec du grenache gris et noir. Les notes de fruits mûrs, de cendre et de pain brioché tapissent le palais. Les bulles fines et délicates se fondent dans une bouche gourmande à souhait. Avec une salade de fromage haloumi grillé et de melon d’eau, la fête peut commencer.

Pive brut, 23 $ (14493310), 12,5 %, bio

> Consultez la fiche de la SAQ

Rouge raffiné

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Josetta Saffirio Langhe Nebbiolo 2018

Dans le nord de l’Italie, dans la très conservatrice région du Piémont, la productrice Josetta Saffirio a défié les conventions en 1975 en prenant la relève de son père au domaine familial. Aujourd’hui, elle a passé le flambeau à sa fille Sarah, qui vinifie avec brio le cépage local, le nebbiolo. La robe très pâle et translucide peut laisser croire que le vin sera souple et léger. Que nenni ! Après avoir senti les parfums de fleurs des champs, de fraise et de fines herbes, l’attaque juteuse et croquante en bouche fait place à des tanins serrés. Les arômes de noyaux de cerise et de rose ajoutent de la chair et de la complexité à ce très beau vin italien. Il fera un tabac avec la pizza ou pourra attendre patiemment la fin de la pandémie pour être dégusté en famille.

Josetta Saffirio Langhe Nebbiolo 2018, 29,45 $ (13478281), 14 %

> Consultez la fiche de la SAQ

Au cœur des vignes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Vignoble du Loup Blanc La Mère Grand 2019

Il suffit de verser un verre de ce rouge du Languedoc pour s’imaginer entendre le chant des cigales sur une terrasse du sud de la France. Cet assemblage de carignan et de grenache sent bon la lavande, le thym et le romarin. Ces odeurs se retrouvent dans le verre de cette cuvée du Vignoble du Loup Blanc. En bouche, le goût fruité est éclatant. Les tanins sont soyeux et la finale épicée est persistante. De la pure gourmandise en bouteille !

Vignoble du Loup Blanc La Mère Grand 2019, 28,85 $ (10528221), 14 %, bio

> Consultez la fiche de la SAQ

Avec le homard

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Zuccardi Q Chardonnay Valle de Uco 2019

À plus de 1000 mètres d’altitude, dans la vallée de l’Uco, en Argentine, le domaine Zuccardi produit ce magnifique chardonnay dont la fraîcheur et les arômes s’inspirent des grands blancs d’Europe. Au nez, on découvre des parfums de fleurs d’orange, d’ananas et une subtile touche de vanille. L’attaque rafraîchissante est bonifiée par une texture légèrement ronde et grasse où se fondent des notes de poire. La finale saline et persistante offrira un mariage époustouflant avec le homard du Québec.

Zuccardi Q Chardonnay Valle de Uco 2019, 20 $ (12258674), 13,5 %

> Consultez la fiche de la SAQ

Fêter en grand !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Bergeville L’effervescent 2019

Bien malin celui ou celle qui aurait imaginé que la Société des alcools du Québec célébrerait ses 100 ans avec un vin du Québec. Et pourtant, parmi les produits sélectionnés pour souligner le siècle d’existence de la société d’État, on trouve ces bulles du domaine Bergeville. Le vignoble situé à Sainte-Catherine-de-Hatley, près de Sherbrooke, en Estrie, a habillé sa bouteille de Blanc brut d’une étiquette toute spéciale. Quant à son contenu, les vignerons ont assemblé leurs raisins ainsi que des raisins achetés dans d’autres vignobles québécois, afin de créer un blanc effervescent rassembleur, représentatif du Québec. C’est réussi ! La poire, la pomme et le miel parfument le verre. Sur les papilles, les bulles nerveuses et nombreuses se fondent dans une bouche fruitée et acidulée. Très peu sucré, il mettra en appétit.

Domaine Bergeville L’effervescent 2019, 27,85 $ (13374562), 12 %

> Consultez la fiche de la SAQ