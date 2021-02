L’incroyable dynamisme qui anime nos vignerons québécois est aussi bien présent chez nos artisans de la bière et du cidre. Le développement d’une pomiculture durable, l’utilisation de pommes à cidre, de pommes sauvages et de levures indigènes, la volonté de produire de façon la plus naturelle possible : tout ça fait en sorte que la qualité et la diversité des cidres québécois sont meilleures que jamais. De plus, le Mondial des cidres bat son plein jusqu’à la fin du mois et plusieurs restaurants se sont associés avec un cidriculteur pour présenter un menu fait pour le cidre.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Pour se mettre le printemps à la bouche

Michel Jodoin, figure incontournable du cidre au Québec, élabore ce cidre effervescent avec des pommes Scarlet Pippin, une des variétés les plus anciennes cultivées en Amérique, plantée récemment au domaine. Les bulles proviennent d’une seconde fermentation en bouteille. Ça donne un cidre très sec et hyper frais, aux arômes de pomme, de fleurs blanches, de poire, avec une pointe de banane et de levure, non sans rappeler certains sakés. Mûres et juteuses, ses saveurs sont portées par des bulles très fines. Très harmonieux et carrément revigorant, il fera un apéro parfait, avec des bouchées au fromage ou un plateau de fromages et de charcuterie.

Michel Jodoin Le Temps des Pippins, cidre bouché traditionnel brut, 25 $, 750 ml, 7 %. Offert uniquement à la cidrerie et sur le site internet (expédition possible).

> Consultez la fiche sur le site de Michel Jodoin

Un cidre qui a de la gueule

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ALMA CIDRE Alma Willie Cidre Brut Pétillant

À des lieux des cidres convenus et formatés qui dominaient le marché il y a encore peu de temps, celui-ci semble plein d’énergie. De couleur pâle, trouble, il offre un nez complexe de foin, de champs en fleurs, d’agrumes, d’herbes et de pommes. Très sec, frais et léger, mais avec de la tenue et du grain à la texture, et un petit côté sauvage. Élaboré avec des pommes Cortland et Dolgo et des levures indigènes, il a un caractère plus végétal et fermier que fruité. De très légers tanins ajoutent du relief et juste ce qu’il faut d’amertume pour passer à table. Très rafraîchissant et désaltérant, il est délicieux avec un grilled cheese et accompagnera tout aussi bien un jambon braisé ou des côtelettes de porc aux pommes et au romarin.

Alma Willie Cidre Brut Pétillant, 4,50 $, cannette de 473 ml, 6,4 %. Offert dans différents commerces, le prix peut varier légèrement.

> Consultez la page Facebook d’Alma, compagnie de cidre

Plein de vie et gourmand

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CHOINIÈRE Choinière Armandie Cidre Pétillant 2019

Établie à Frelighsburg, la cidrerie Choinière travaille aussi de façon très naturelle et avec un grand respect pour l’environnement. Pas surprenant lorsqu’on sait que ses propriétaires ont été conseillés par Christian Barthomeuf, du Clos Saragnat, le père du cidre naturel au Québec. Armandie est élaboré avec des levures indigènes, sans aucun intrant, et offre un nez appétissant de pomme, avec des notes de foin et de miel de tilleul. Très sec aussi, et très franc, avec des bulles fines et toniques, issues d’une deuxième fermentation en bouteille. De très légers amers en finale, avec des notes de zestes d’agrumes, contribuent à sa vitalité et à son caractère gourmand. Avec une relève pareille, l’avenir du cidre québécois est radieux. Parfait pour l’apéro, il est aussi très polyvalent et passera des rillettes au crudo de pétoncles avec aisance.

Choinière Armandie Cidre Pétillant 2019, 6,4 %, 20 $, 750 ml. Offert à la caisse sur le site internet et à l’unité dans différents commerces. Le prix peut varier légèrement.

> Consultez la fiche sur le site de la cidrerie Choinière

> Consultez le site du Mondial des cidres