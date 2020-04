Les ventes sur saq.com ont connu un engouement jamais vu. La SAQ a réagi rapidement et un gros effort est fait pour alimenter le site. Il y a 10 jours, les quelques vins autour de 20 $ disparaissaient en quelques heures. Maintenant, on y trouve une sélection d’environ 250 références, et en bien plus grande quantité. En voici trois qui devraient encore être offerts en livraison. Sinon, ils sont dans un très grand nombre de succursales.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Rapport qualité-prix exceptionnel

Entre la Méditerranée, l’Atlantique et les Pyrénées, la région des Côtes de Gascogne, comme de nombreuses autres du sud-ouest de la France, regorge de bons vins à petits prix. Ici, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Assemblage de colombard surtout, avec des parts égales de sauvignon blanc et de gros manseng, il offre un nez tout en fraîcheur, aux accents d’agrumes, de pamplemousse, de pomme verte et d’herbes fraîches. En bouche, il est léger, sec et pimpant, simple, mais très bien fait et savoureux. Délicieux à l’apéro, avec des poissons ou des fruits de mer simplement grillés avec un filet d’huile d’olive, des agrumes, des herbes ou une salade au chèvre frais. Et bravo pour une bouteille hyper légère !

Pyrène Cuvée Marine Côtes de Gascogne 2016, 12,55 $ (11253564), 11,5 %.

Garde : à boire.

Pour saucisses et burgers

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ El Bonhomme Valencia 2018

Au beau milieu de la côte méditerranéenne espagnole, la région de Valence est baignée par la chaleur et le soleil. Des conditions idéales pour des cépages qui mûrissent tardivement, comme le cabernet sauvignon et le monastrell (mourvèdre) qui composent cette cuvée à parts égales. Élaboré par la Québécoise Nathalie Bonhomme, ce vin offre tout le caractère joufflu et ensoleillé auquel on s’attend, tout en restant frais et digeste. Des tonnes de fruits noirs mûrs et confits, une bouche riche et charnue, et de légers tanins bien enrobés en font un vin tout indiqué pour des plats aux saveurs affirmées, comme des saucisses grillées, un hamburger maison ou un tajine.

El Bonhomme Valencia 2018, 18,50 $ (11157185), 14 %.

Garde : de 2 à 4 ans.

Charnu et gourmand, mais éclatant et frais

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Les Vins de Vienne Les Cranilles Côtes du Rhône 2017

Une valeur sûre depuis de nombreuses années déjà, Les Cranilles est un assemblage classique de grenache surtout, avec une bonne part de syrah. Il combine à merveille les deux personnalités du grenache : le caractère sudiste, mûr et chaleureux, mais aussi le côté plus fin, gouleyant et peu tannique, comme un pinot noir méridional. La bouche est expressive avec beaucoup de fruit rouge — framboise, cerise, pomme —, des notes de fleurs, d’épices, d’anis. La bouche est charnue et gourmande, mais sans aucune lourdeur. Au contraire, le vin fait preuve d’éclat et de fraîcheur. Et il coûte 2 $ moins cher qu’en 2016. Idéal pour des grillades, une ratatouille ou même un poisson cuisiné avec tomates, olives noires et chorizo.

Les Vins de Vienne Les Cranilles Côtes du Rhône 2017, 20,10 $ (722991), 14,5 %.

Garde : de 2 à 3 ans.

