C’est encore une erreur courante : on sert les vins blancs trop froids, et les rouges trop chauds. L’expression « chambré » veut dire 17 ou 18 °C, pas 22 ou 24 °C. Aucun vin ne mérite d’être servi aussi chaud : ça exacerbe l’alcool et dissipe les arômes. En cas de doute, suivez la règle des 20 minutes : sortez les blancs du frigo et placez-y les rouges 20 minutes avant de les servir.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Bulles fruitées

Vincent Carême récidive avec cet excellent vin mousseux de chenin, élaboré selon la méthode traditionnelle. Une véritable bouffée d’air frais avec ses arômes fringants de pomme et de poire, de melon miel et de fleurs de pommiers. Tout aussi frais en bouche avec un fruit mûr et juteux, de la matière et de la tension. Il donne l’impression de croquer dans le fruit ! De très légères aspérités tanniques ajoutent du relief à une longue finale. Délicieux ! Parfait apéritif, il accompagnera aussi un tartare ou un crudo de poisson, des croquettes de crabe ou des sushis.

Vincent Carême Brut Vouvray 2017, 25,45 $ (11633591), bio, 13 %

Garde : de 4 à 6 ans

Introduction au chenin sud-africain



En dehors de la vallée de la Loire, c’est en Afrique du Sud qu’il y a le plus de chenin blanc. Longtemps cultivé pour l’élaboration de brandy, il est aujourd’hui à la base de certains des meilleurs vins blancs du pays. On y retrouve tous les attraits du chenin, mais avec un peu plus de richesse, de soleil. Ici, des notes de pêche, d’orange, un peu de salade de fruits, se développent dans une bouche ronde, légèrement mielleuse. Sec et non boisé, simple mais savoureux et très bien fait, c’est une excellente introduction au chenin blanc sud-africain. À déguster avec des crevettes à l’orange, un saumon au beurre blanc ou un poulet à la crème.

Reyneke Chenin Blanc Western Cape 2018, 19,95 $ (14221242), bio, 13 %

Garde : de 2 à 3 ans

Une valeur sûre

Chaque année, ce vin impressionne. Sans tambour ni trompette, Marie-Hélène Bacave élabore des vins francs et authentiques, d’un excellent rapport qualité-prix. Élaboré à majorité avec du carignan, complété de mourvèdre et de syrah, il offre un nez complexe de fruits noirs et rouges bien mûrs, d’anis et de garrigue, avec des notes animales. La bouche est riche et dense, tout en faisant preuve de fraîcheur et d’éclat, avec des tanins modérés, mûrs et fermes. Savoureux, appétissant et très complet, il sera délicieux avec des viandes braisées, un gigot d’agneau et des saucisses grillées.

Domaine St-Jean de la Gineste Carte Blanche Corbières 2018, 18,60 $ (875252), 14 %

Garde : de 4 à 6 ans

