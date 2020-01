Les chardonnays du Nouveau Monde sont plus fruités, plus mûrs, souvent plus boisés que ceux de l’Ancien, plus fins, moins exubérants, souvent plus frais et empreints de minéralité. Ce sont bien sûr de grossières généralisations. En voici à comparer pour le plaisir d’explorer et d’apprendre !

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Un chablis à l’équilibre irréprochable

Cette très réputée cave coopérative produit exclusivement des chardonnays, essentiellement de Chablis. Mais les raisins pour celui-ci proviennent de parcelles hors appellation ; il porte donc celle, générique, de Bourgogne. Un nez fin et discret s’ouvre sur des notes de pomme verte, d’agrumes, avec une pointe d’amande et une légère impression minérale, caillouteuse. Il a ce caractère appétissant et salin du chablis. Sec et frais, avec une matière mûre et une texture légèrement crémeuse (probablement due à un élevage sur lies), ce vin fait preuve de finesse, de tension et d’un équilibre irréprochable. Savoureux, il sera délicieux avec des huîtres, un poisson frit ou au beurre blanc, une quiche lorraine, un gratin de poireaux.

Garde : de 3 à 4 ans

La Chablisienne Bourgogne Émotions Minérales 2018, 18,95 $ (13946760), 12,5 %

Un chardonnay pour découvrir la Nouvelle-Zélande

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Lake Chalice The Falcon Chardonnay Marlborough 2017

La Nouvelle-Zélande et la région de Marlborough en particulier sont connues pour leurs sauvignons blancs. Mais elles produisent aussi de très bons chardonnays : empreints des traits qu’on attribue à ceux du Nouveau Monde, mais avec généralement plus de fraîcheur et de retenue. Celui-ci offre un nez fin aux accents de pêche, de poire, de beurre et un peu de pain grillé. Rond et ample en bouche, mais complètement sec et pourvu d’une acidité fraîche, ce vin s’étire sur de délicates notes de chêne et d’épices. Très bonne introduction aux chardonnays du pays, il accompagnera des poissons en sauce, des pâtes au saumon fumé, un poulet à la crème et aux champignons.

Garde : de 2 à 3 ans

Lake Chalice The Falcon Chardonnay Marlborough 2017, 19,95 $ (14191477), 13 %

Des bulles en aubaine

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva

Difficile à battre pour son rapport qualité-prix. Ce n’est évidemment pas un vin renversant à ce prix, mais il est bien fait, complètement sec, et fait même preuve de tenue. Élaboré avec des cépages portugais (gouveio, malvasia fina, arinto et codega) et selon la méthode traditionnelle, il a un nez discret de pomme verte, de poire et d’agrumes, avec une très légère impression muscatée (probablement la malvasia). Très sec et très frais, ce vin est léger, avec des saveurs simples, mais franches et nettes, et des bulles fines. Un vin effervescent passe-partout, idéal pour les rassemblements nombreux, pour faire un kir royal ou un mimosa, ou quand on a envie de bulles sans casser la tirelire.

Garde : de 2 à 3 ans

Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva, 12,25 $ (13640277), 12 %

