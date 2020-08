Parce que le monde du vin est en constante effervescence, la journaliste spécialisée Karyne Duplessis Piché vous offre une sélection hebdomadaire de nouvelles du monde des liquides.

Quiz

Comment se nomme l’opération viticole qui vise à diminuer la quantité de grappes sur la vigne à quelques semaines de la récolte ?

Réponse : Vendange en vert

Lorsque la récolte s’annonce abondante, la vigne risque de ne pas avoir assez d’énergie pour que la maturité soit optimale dans toutes les grappes. C’est pourquoi certains vignerons procèdent à une vendange en vert. Au domaine Wach, à Andlau, en Alsace, la Québécoise Jessica Ouellet vient de terminer ce travail. « Nous avons eu un super printemps avec une belle floraison, ce qui a donné beaucoup de raisins, explique-t-elle. Nous avons une superbe récolte en perspective, mais s’il continue à faire aussi sec, nous risquons de perdre des fruits. Il faut donc procéder à une vendange pour décharger la vigne afin d’avoir une belle concentration dans les raisins restants. » Ailleurs en France, le temps chaud et sec annonce également un millésime prometteur dans plusieurs régions viticoles.

En fermentation

PHOTO PETER PARKS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un vignoble à Orange, en Australie

Affluences exceptionnelles dans les vignobles, ventes records de bouteilles et météo hors du commun : les vignerons du Québec ont de quoi se réjouir de l’été 2020. Pourtant, plusieurs sont inquiets. Ils attendent le résultat de la négociation entre le Canada et l’Australie à la suite d’une plainte déposée en 2018 à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le pays des kangourous jugeait déloyales plusieurs règles canadiennes encadrant la vente de vin étranger et les négociations sont en cours. La loi 88, adoptée par Québec et qui permet aux vignobles de la province de vendre leurs bouteilles directement en épicerie sans passer par la SAQ, fait partie des mesures visées dans la plainte. Si cet accès direct aux épiceries devait être interdit, plusieurs domaines risqueraient de fermer leurs portes. « Je vends 75 % de ma production en épicerie, explique le propriétaire du vignoble Les Bacchantes, Sébastien Daoust. J’ai retardé la plantation de quatre hectares de vigne cette année, parce que je veux voir où est-ce que ça s’en va. Je suis très incertain. » La semaine dernière, le Canada ainsi que les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario ont cédé aux demandes australiennes. Le fédéral a annoncé par voie de communiqué qu’il allait rétablir la taxe d’accise sur les vins locaux en 2022, ce qui entraînera une majoration d’au moins 0,66 $ le litre.

Édition limitée

IMAGE FOURNIE PAR LE PRODUCTEUR Piquette rouge

Les mondes du vin et du cidre se rapprochent de plus en plus au Québec. En voici un nouvel exemple : le domaine Entre pierre et terre, situé à Franklin, commercialise de nouvelles cuvées, dont sa piquette rouge, un cidre dans lequel des peaux de raisin de frontenac noir ont macéré. Résultat ? Le cidre dévoile une teinte rosée. Le premier nez est typique avec des notes de pommes. Il se complexifie rapidement avec des arômes de fleurs et de fruits rouges. La texture presque veloutée surprend. On se régale de la première à la dernière gorgée de ce cidre légèrement pétillant.

Épiceries spécialisées, 10 $, 500 ml

https://entre-pierre-terre.webflow.io/edition-limitees/piquette-rouge

À découvrir

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Vinho regional Monte Velho Alentejano 2019

Les vacances ont coûté cher ? Voici le rouge idéal pour les budgets restreints. Dans la grande région de l’Alentejo, située dans le sud du Portugal, la maison Esperao vinifie cet assemblage de touriga nacional, d’aragonez, de syrah et de trincadeira. À la fois fruité et corsé, le vin dévoile un joli nez aux parfums de bleuet et de violette. Les étés sont chauds dans l’Alentejo. Ça se sent dans le verre avec des arômes de fruits bien mûrs. L’attaque juteuse est soutenue par des tannins massifs et une finale subtilement épicée. Délicieux !

Vinho regional Monte Velho Alentejano 2019, 13,85 $, (13004326)

Pour prolonger l’été

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Meinklang Kontakt 2019

Depuis son arrivée il y a quelques semaines au Québec, ce vin orange fait un tabac. On comprend vite pourquoi une fois qu’on l’a versé. Il est produit par la maison autrichienne Meinklang, dont les vins bios sont d’une grande pureté. Cette nouvelle cuvée n’échappe pas à la règle. La famille Michlits réunit les cépages welschriesling, pinot gris et traminer. Le vin sent bon l’abricot et la pêche. En bouche, l’équilibre est réussi. L’attaque fruitée est suivie d’une touche d’amertume qui ajoute de la profondeur. Avec 11,5 % d’alcool, ça se boit sans soif !

Meinklang Kontakt 2019, 21,50 $, (14509553)

